إبداعات عالمية في«عين دبي»احتفاء بـ2022

المصدر: دبي ـ البيان

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تحتفي عين دبي بقدوم العام الجديد، مع ليلة حافلة بالفقرات والعروض برأس السنة، حيث تنظم حفل روك ستار مميز في بلازا عين دبي مع إطلالة مميزة على جميرا بيتش ريزيدنس ونخلة جميرا، ويتضمن الحفل أروع الإيقاعات والألحان، التي يقدّمها أبرز منسقي الأغاني، بالإضافة إلى محطات الطعام والمشروبات المؤقتة.

وتنطلق الفعالية المذهلة، بالتعاون مع شراب «روك ستار» للطاقة، حيث تتألق «سي سايد بلازا» بالأجواء الاحتفالية الراقصة على يد نخبة منسقي الأغاني ترحيباً بعام 2022.

عروض مدهشة

كما يضمن عرض بلوواترز لطائرات الدرون إضافة المزيد من الألق إلى سماء الفعالية، حيث سيحظى الزوار بفرصة حضور العرض المدهش من البلازا، بينما تُنير مئات طائرات الدرون أفق دبي بتشكيلات مبهرة. وتبدو اجواء برامج الاحتفاء في الوجهة بهذه المناسبة، مفعمة بالحيوية والإطلالات الجمالية الساحرة.