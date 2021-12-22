«الثقافة والسياحة- أبوظبي» تستقبل وفداً من السفارة الليتوانية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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استقبلت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي وفداً من سفارة ليتوانيا في الدولة، يضم يوراته راموسكينه، القائم بالأعمال في سفارة جمهورية ليتوانيا، والبروفسور الدكتور رينالداس جودوسكاس، المدير العام للمكتبة الوطنية في جمهورية ليتوانيا احتفالاً بمرور 30 عاماً على العلاقات بين البلدين الصديقين.

استقبل الوفد سعيد الفزاري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات والمساندة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وشيخة المهيري، مديرة إدارة المكتبات في الدائرة، وقد تناول اللقاء سبل تعزيز أطر التعاون المشترك في المجالات الثقافية بين الدائرة وجمهورية ليتوانيا.

واتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثقافي بين ليتوانيا والدائرة، من خلال برامج ومبادرات مشتركة.

جولة

وقام الوفد بجولة في المكتبة العامة في قصر الحصن ومكتبة الأطفال في المجمّع الثقافي، اطلعوا خلالها على أبرز مقتنيات هذه المكتبات من الكتب والمخطوطات، والخدمات التي تقدمها للمتعاملين؛ كما استمعوا إلى شرح عن أهم البرامج والمبادرات والفعاليات الثقافية والقرائية، التي تنظمها للجمهور من مختلف الأعمار.

من جهته، أهدى فريق عمل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الوفد الزائر مجموعة من الكتب باللغتين الروسية والإنجليزية، والتي تعكس جوانب متعددة من الثقافة والتراث الإماراتي مثل كتاب الفن الإماراتي وكتاب صيد الصقور.

وعبّر وفد سفارة ليتوانيا، خلال الجولة، عن سعادته بالتعرف على الأنشطة الثقافية المتنوعة، التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، وأشاد بجهودها في نشر ثقافة القراءة والمعرفة بين مختلف فئات المجتمع.