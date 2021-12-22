«بينالي الدرعية للفن المعاصر» يكشف تفاصيل البرنامج الثقافي لدورته الأولى

المصدر: الدرعية ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت مؤسسة «بينالي الدرعية»، أمس، عن تفاصيل البرنامج الثقافي للدورة الأولى من «بينالي الدرعية للفن المعاصر»، والذي يتضمن فعالياتٍ تعليمية وتدريبية وتفاعلية متنوعة، سيقدمها البينالي لزوّاره حتى 11 مارس 2022 في حيّ «جاكس» بالدرعية في المملكة العربية السعودية.



تجارب فنية



ويزخر البرنامج الثقافي للبينالي بسلسلة متكاملة من أغنى الأنشطة والتجارب الفنية التفاعلية التي صُمّمت خصيصاً لتحفيز الحوار الإبداعي، والاستفادة من زخم المشهد الفني المحلي المزدهر، وإرساء أساس معرفي لتجربة إبداعية مستدامة. وقد استُوحي البرنامج بمساراته وأنشطته من الفن والإرث الثقافي في المملكة وخارجها، ليوفر منصة فريدة للاستكشاف والتبادل الإبداعي.

وأكدت آية البكري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «بينالي الدرعية»، أن فعاليات البرنامج الثقافي للبينالي تعد عنصراً أساسياً في تحقيق مهمة استكشاف عوالم الثقافة الفنية التشكيلية من المملكة وخارجها، وقالت: «لقد صُممت هذه الفعاليات بعناية تامة لتوفير تجربة تفاعلية شاملة للجميع. ونأمل أن تمنح مجموعة الأنشطة والتجارب والحوارات المتنوعة فرصاً استثنائية للزوار المحليين والدوليين وتمكنهم من خوض رحلة الاكتشاف وإشعال إبداعهم وإرواء شغفهم بالفنون».

وبدورها، قالت رنيم الفارسي، مصممة البرنامج الثقافي في بينالي الدرعية للفن المعاصر: «هدفنا هو كسر الحواجز وتسهيل التفاعل والمشاركة في المشهد الفني، ودعم التبادل الفكري والإبداعي عبر إعداد برنامج تفاعلي قائم على التعليم والاستكشاف والتجارب الغنية».