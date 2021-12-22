المصدر: دبي ـ البيان

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منجز جديد حققته الهيئة العربية للمسرح والمسرحيون العرب، إذ إن وزراء الثقافة العرب في ختام انعقاد الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي بدبي 19-20 ديسمبر 2021 اعتمدوا التوصية رقم 26، التي تنص على اعتماد العاشر من يناير يوماً عربياً للمسرح يحتفى به في كل الدول العربية.

ويكون مناسبة لتقييم الجهود التي تبذلها الدول العربية لتطوير الفن المسرحي والتذكير بالقضايا الإبداعية التي تشغل الفنانين المسرحيين العرب.

تأتي هذه التوصية المهمة بتعاون وتضافر الجهود بين الهيئة العربية للمسرح والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (أليكسو).

وقال الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله في اليوم الأول من أعمال المؤتمر الذي عقد في رحاب إكسبو 2020 دبي:

«نلتقي اليوم ونحن على مقربة من احتفالنا باليوم العربي للمسرح الذي كرسه المجتمعون في المؤتمر التأسيسي للهيئة عام 2008، ومن يومها صار هذا اليوم موعداً لفعاليات مهمة، أبرزها إلقاء أحد رموز المسرح العربي سنوياً رسالة اليوم العربي للمسرح التي تعتبر محطة مهمة للمراجعة والتنوير.

وقد تناوب على كتابتها وإلقائها (يعقوب الشدراوي، سميحة أيوب، عز الدين المدني، يوسف العاني، سعاد عبد الله، ثريا جبران، سلطان بن محمد القاسمي، يوسف عايدابي، زيناتي قدسية، حاتم السيد، فرحان بلبل، سيد أحمد اقومي، خليفة العريفي).

ويلقيها في العاشر من يناير 2022 رفيق علي أحمد، إننا وبمعيتكم ورعايتكم يمكن أن نجعل من هذا اليوم حدثاً عربياً مهماً، ونقطة انطلاق سنوية لفعاليات تنظم على مدار العام، نعمل معكم على ترقيتها وتنظيمها ضمن رؤى استراتيجية فاعلة».

وقد صرح الأمين العام إسماعيل عبد الله بمناسبة هذه التوصية قائلاً: «إن العاشر من يناير الذي نحتفل به كل عام منذ 2008 قد تم اعتماده من قبل الوزارات المعنية بالشأن الثقافي، لقد حمل هذا اليوم وعلى مدار السنوات الماضية رسائل تسطر حكمتها بماء الذهب، وهي رسائل عالمية على مستوى الإنسانية».