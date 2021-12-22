أمل عيادي: دبي مدينة الأحلام والفرص

المصدر: دبي - البيان

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أكدت الإعلامية أمل عيادي أهمية وسائل التواصل الاجتماعي وأدوات الإعلام الجديد في نشر صورة إيجابية لدبي في العالم، مشيرة إلى أن الإعلام الجديد ظهر في توقيت تزداد فيه أهمية المحتوى الرقمي الموثوق في الفضاء الإلكتروني، وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم، والتحديات الناجمة عن التفشي العالمي لوباء «كورونا» المستجد (كوفيد19)، والتي تثبت أن البشرية على أعتاب مرحلة جديدة، ستتزايد فيها قيمة وأهمية الإعلام الرقمي، باعتباره قطاعاً اقتصادياً جديداً سريع النمو، وقادراً على خلق ملايين الوظائف حول العالم، كما يتزامن مع الاستراتيجيات التي اعتمدتها دولة الإمارات لاقتصاد ما بعد «كوفيد19»، والعمل على إعداد جيل جديد من المتخصصين الإعلاميين في العالم الرقمي.

الأحلام والفرص

وتعد أمل عيادي بالإضافة إلى عملها في قنوات إعلامية عديدة بمصر، ناشطة اجتماعية شاركت بالعديد من الفعاليات الخيرية والإنسانية والمجتمعية، ولأن دبي المدينة العالمية السباقة في التطور والرقي، المدينة التي لا تعرف المستحيل، ولأنها بلد الأحلام والفرص، فإن أمل استقرت للعيش فيها وتسعى لأن تكون رائدة وسفيرة في مجالات السعادة والإنسانية والسلام، كدبي.

وقالت عيادي: إن دبي وجهة عالمية للجميع وواحة للسعادة وها هي اليوم تستضيف العالم في حدث عالمي فريد إكسبو 2020 دبي، بكل نجاح واقتدار.

ونشأت عيادي في دولة الكويت، ثم انتقلت لجمهورية مصر العربية، حيث أكملت دراستها الجامعية وتخرجت من كلية الإعلام من جامعة القاهرة، وخاضت عدة تجارب إعلامية ما بين مصر والكويت والإمارات.

وتسعى أمل عيادي التي احتفلت بعيد ميلادها مؤخراً رفقة أصدقائها بأجواء مفعمة بالسعادة والفرح، لتحقيق العديد من الأحلام والمشاريع في إمارة دبي مع اقتراب دخولنا للعام الجديد 2022 الذي تتمناه عاماً استثنائياً مليئاً بالنجاحات الكبيرة سواء من الناحية المهنية أو من الناحية الشخصية.