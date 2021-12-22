عروض شيقة وأجواء عامرة بالفرح في ليلة رأس السنة في دبي

المصدر: دبي - البيان

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يستعد الناس لاحتفالات مميزة بمناسبة رأس السنة في دبي، حيث العروض الشيقة والأجواء المثالية، التي توفرها، إذ ستضيء وسط مدينة دبي بألوان رائعة مع عروض الألعاب الناريّة والليزر والأضواء على برج خليفة، وتتسابق المطاعم في دبي لتوفير تجربة استثنائية لزبائنها في هذه الليلة العامرة بأجواء المرح والبهجة بدبي، ومنها مطعم «أوبن فليم كيتشن»، الذي كشف عن عرض ليلة رأس السنة الذي يضم صورةً جماعية لضيوف كل طاولة مع إطار لتوثيق هذه الذكرى.

وتتيح التجربة الاحتفالية الاستثنائية للضيوف الدخول إلى دبي مول في الليلة الأكثر ازدحاماً خلال العام ليتسنى لهم قضاء أجمل الأوقات في وداع عام 2021 واستقبال العام الجديد مع أحبائهم والتقاط الصور الفوتوغرافية.

وتتضمن تجربة ليلة رأس السنة المميزة، عرضاً موسيقياً مباشراً على التراس يقدّمه عازف ساكسفون موهوب.

كما يوجد مصور فوتوجرافي محترف طوال السهرة لالتقاط اللحظات المميزة في آخر ليلة من عام 2021، ويتيح المطعم لجميع ضيوفه فرصة مشاهدة عرض الألعاب النارية في برج خليفة من منطقة مميزة على التراس، ليستمتعوا بالمظاهر الاحتفالية الرائعة بعيداً عن ازدحام المركز التجاري، بينما يتناولون وجبتهم الشهية مع أحبائهم، ويدعو المطعم ضيوفه لاستكشاف نكهاتهم المفضلة من قائمة محددة تضم أطباق أوبن فليم كيتشن الأكثر طلباً.