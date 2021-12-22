500 طفل وطفلة يشاركون في «مخيم الشتاء» لأطفال الشارقة

المصدر: الشارقة ـ البيان

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شارك ما يقارب 500 طفل وطفلة في «مخيم الشتاء»، الذي أطلقته «أطفال الشارقة»، التابعة لمؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين، في ستة مراكز على مستوى إمارة الشارقة؛ حيث شمل المخيم حزمة من الدورات التدريبية المتخصصة للأطفال في الفئة العمرية من 6 إلى 12 سنة ومن أبرزها: دورة «فن المانغا» التي تعرف خلالها المشاركون على أساسيات هذا الفن وكيفية كتابة القصة المصورة وبناء الشخصيات وقواعد الرسم بالأسلوب الياباني، ومن ثم طبقوا ما تعلموه بإنتاج قصص إبداعية من وحي خيالهم.

«تصميم المجوهرات»

أما في دورة فن «تصميم المجوهرات» فقد تعرّف الأطفال على الأحجار الكريمة وأنواعها وخصائصها وكيفية تلوينها، بالإضافة إلى كيفية ابتكار تصاميم مميزة لعقود وأساور وإكسسوارات للشعر؛ حيث هدفت الدورة إلى تعزيز القيم الإبداعية والذوق الحسي والجمالي لدى الأطفال في مجال التصميم.

أنشطة شيّقة

وسعياً نحو مواكبة كل ما هو جديد حول مدن المستقبل وكيفية رسم معالمها وتمكينهم من التعرف على أهم المشاريع الذكية داخل المدينة، وإكسابهم المهارات التقنية على بناء هذه المدن؛ قام الأطفال خلال دورة «خطوة هندسية» بعمل العديد من النشاطات لبناء مدن ذكية متكاملة باستخدام وحدات إلكترونية، بالإضافة إلى عمل أنظمة حماية المنازل، والإشارات المرورية وغيرها من الأنظمة.

كما يحفل المخيم بالعديد من الدورات الهادفة والمتنوعة والتي تساهم في اكتشاف مواهب الأطفال وصقل قدراتهم منها: دورة في مهارات الأشغال اليدوية بعنوان «إبرة وخيط»، ودورة في «المهارات الحياتية»، «ومسرح الدمى» وغيرها.

وفي هذا الإطار، قالت نورة الشامسي مدير إدارة رعاية الأطفال بالإنابة في «أطفال الشارقة»: انطلقت فعاليات مخيم الشتاء في 12 من الشهر الجاري، مستهدفاً ما يقارب 500 طفل وطفلة في أسبوعه الأول، وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية للمراكز وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية ولضمان الحفاظ على سلامة الأطفال.

وأوضحت الشامسي أن «أطفال الشارقة» تحرص على تنظيم العديد من البرامج والأنشطة بالتزامن مع العطلات المدرسية لتعزيز التواصل مع الأطفال بهدف استثمار أوقات فراغهم بكل ما هو نافع ومفيد».