ثراء حتا الحضاري مصدر إلهام لتوثيق التراث

المصدر: دبي ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في قلب منطقة حتّا يمتزج الماضي بالحاضر، ليرسما معاً ملامح مستقبل واعد في المنطقة التي تشكل مصدر إلهام حقيقي لكل الطامحين إلى التواصل الإيجابي مع الطبيعة والتعلم منها، والتي كانت أيضاً مصدر إلهام لكتاب جديد يوثق للتراث الإماراتي والحياة في مدينة حتا للمؤلف والباحث الإماراتي جمعة خليفة بن ثالث، إذ احتفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بإطلاقه أمس.

الكتاب الذي يعد الإصدار التراثي الحادي عشر ضمن شراكة ممتدة بين «جمعية الإمارات للغوص» و «هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي» على مدى عشر سنوات متواصلة من أجل توثيق التراث الإماراتي، يلتقط جوهر منطقة حتا الحيوية، ويواكب الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لتنمية المنطقة كوجهة جذب سياحي ومركز اقتصادي مؤثر.