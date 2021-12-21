منافسات الشعر النبطي تستمر في «شاعر المليون» بحلقته المباشرة الثالثة اليوم

المصدر: أبوظبي – البيان

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تبث مساء اليوم، ثالث حلقات البث المباشر من برنامج «شاعر المليون» في موسمه العاشر، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً من مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي وعبر قناتي بينونة والإمارات.

ويقدم ستة شعراء قصائدهم الشعرية أمام أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من الأستاذ سلطان العميمي والدكتور غسان الحسن وحمد السعيد، وأمام المشاهدين عبر الشاشات وعشاق الشعر النبطي في مسرح شاطئ الراحة.

وكان نجوم الأمسية خلال الحلقة الماضية من البرنامج قدموا قصائد رائعة أشبعت ذائقة الجماهير في كل مكان، ولجنة التحكيم قررت تأهيل الشاعرين (مبارك الرزحان من الكويت بـ48 درجة من 50، وفهد البدري من العراق بـ47 درجة)، وتبقى أربعة شعراء في انتظار تصويت الجمهور الذي يستمر حتى بداية حلقة اليوم، وهم (عبدالله الزّحّام الحارثي من السعودية 46 درجة، وياسر الكلثم الصيعري من السعودية 46 درجة، وضيف الله فواز السميري من السعودية 44 درجة، وعدي الدهمشي العنزي من سوريا 41 درجة)، إذ سينظم واحد منهم إلى زملائه في المحطة القادمة، عن طريق التصويت عبر التطبيق الخاص ببرنامج شاعر المليون أو موقعه الإلكتروني.