«الشارقة للمتاحف» تنظم فعالية «لمّة» بمشاركة 12 متحفاً و37 نشاطاً

المصدر: الشارقة ـ البيان

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تنظم هيئة الشارقة للمتاحف الفعالية السنوية «لمة»، التي يستضيفها متحف الشارقة للآثار، بمشاركة 12 متحفاً من المتاحف التابعة للهيئة، والتي تبدأ اليوم وتستمر حتى 25 ديسمبر الجاري، تزامناً مع إجازة الفصل الدراسي الأول، بهدف توفير أوقات مليئة بالنشاط والترفيه التعليمي للعوائل بصحبة أبنائهم، بالإضافة إلى الأنشطة المخصصة للكبار.

تعزيز قيمة

وتحرص الهيئة على إقامة الفعاليات التي تستهدف أفراد المجتمع، تعزيزاً لقيمة المسؤولية المجتمعية وترسيخ مبدأ متاحف الشارقة متاحة للجميع، بهدف خلق أثر إيجابي بين صفوف وأفراد المجتمع، حيث تبدأ الفعاليات التي تتضمن 37 نشاطاً وورشة عمل ومسابقات، من منتصف الأسبوع وتستمر حتى نهايته.

عروض ترفيهية

وتتضمن فعالية «لمة» سينما خارجية، وعروضاً ترفيهية، وورشاً عائلية للصغار واليافعين والوالدين، وساحة ألعاب تفاعلية، واستديو بيت النابودة، وعربات المأكولات، وشخصيات علياء وحمدان، والحكواتي، وقراءة قصة يومياً، بالإضافة إلى عدد من عربات الأطعمة المختلفة.

كما يشارك كل من متحف الشارقة البحري، ومتحف الشارقة للحضارة الإسلامية، ومتحف الشارقة الخط، ومتحف المحطة، ومتحف الشارقة للفنون، ومتحف الشارقة للسيارات القديمة، ومربى الشارقة للأحياء المائية، وحصن الشارقة، وحصن خورفكان، بباقة من ورش العمل الترفيهية والتعليمية، يصاحبها قراءة قصصاً للأطفال يرويها الحكواتي عبد الناصر التميمي.

ومن الورش التي تتضمنها الفعالية ورشة الساعة الرملية، وزخرفة الحقائب، ومظلة قنديل البحر وقارورة عطرية للكبار، وجولة في معرض دير المدينة، وقصة شجرة الغاف الصغيرة، وتلوين الخنجر، ولوحة من الخيوط للكبار، وترميم الفخار، ورتبة الطيار، والمسابيح الإسلامية، والرسم على الفخار وصناعة الغمد، ومحرك الطيران، وبرواز الخشب، والأفلاج، وقوارير منقوشة وتراكيب إبداعية.

مسابقات

كما تتضمن مسابقات تفاعلية وعدداً من الأنشطة التي تشمل عرض العربات العلمية، وقصة خليفة وأمل في رحلة إلى الفضاء، وكنوز البحر، وقصة رحلة دانة، والطباعة على القميص، وقصة جرة الفخار، وقصة بابا سلطان، ونشاط اطبع طائرتك على قميصك، ونحت شعار السيارات.