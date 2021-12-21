سلطان بن أحمد القاسمي يفتتح « X للتصوير»

المصدر: الشارقة – البيان

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افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، معرض «X» المتخصص في التصوير الفوتوغرافي، الذي أطلقه المهرجان الدولي للتصوير (اكسبوجر) ليكون معرضاً دولياً دائماً للتصوير الفوتوغرافي، وذلك في مسرح المجاز.

ويمثّل معرض «X» الذي تم الإعداد له وإطلاقه في الدورة الخامسة من المهرجان الدولي للتصوير (اكسبوجر)، معرضاً دائماً يقدّم كل شهر مجموعة من أبرز الأعمال الفوتوغرافية لكبار المصورين الإماراتيين والعرب والأجانب.

وذلك لمنح الجمهور وهواة التصوير فرصة الاطلاع على صوّر استثنائية التقطها محترفون من مختلف أنحاء العالم، ويهدف من خلال عروضه الشهرية وأنشطته التعليمية إلى تمكين هواة الفنون الإبداعية من الالتقاء والتجمع والتعلم، واكتساب الخبرات الأساسية والاحترافية في فن التصوير الفوتوغرافي.

وتجوّل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي في المعرض، حيث استمع سموه من المصور الإيطالي فرانشيسكو زيزولا إلى شرح مفصل حول الأعمال الفنية الفوتوغرافية التي يشارك بها تحت عنوان «الملح، العرق، الدم»، والتي قدمت لمحات من تجربته مع فن التصوير وطرق اختياره للقطات وتوقيتها.

أقسام وورش

اطلع سمو نائب حاكم الشارقة خلال الجولة، على أقسام المعرض المتنوعة وقاعات تنظيم ورش العمل، والمقهى المفتوح للزوار، والمنطقة المخصصة للقراء، حيث توقف سموه عند جاهزية كافة الأجنحة بالمعرض والذي يُمثّل فضاءً إبداعياً وفنياً متكاملاً للمهتمين بمجال التصوير.

مشروع خاص

وتعكس أعمال الفنان فرانشيسكو زيزولا التي يشارك بها، مشروعاً خاصاً به، أكمله خلال أوقات مختلفة بين عامي 2017 و2019م في جزيرة سردينيا، قصد من خلاله نقل العلاقة بين الإنسان والطبيعة في لقطاته الفوتوغرافية المتنوعة.ويقدم الفنان أنتوني لامب، من جانبه، عبر أعماله المتنوعة المقسمة إلى ثلاث مجموعات، نظرته الخاصة لعدد من المفاهيم عبر لقطاتٍ متنوعة من المناظر ومظاهر الحياة .

حضر افتتاح المعرض كل من: الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري الأمين العام لمجلس الشارقة للإعلام، وعلياء السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وعدد كبير من الفنانين وأجهزة الإعلام المختلفة.

«ملاذات»

استمع سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، خلال جولته في المعرض، من الفنان البريطاني أنتوني لامب، إلى الرؤية التي ينطلق منها في أعماله التي يشارك بها في المعرض تحت عنوان «ملاذات»، والتي تعكس علاقته بالحياة من حوله، إلى جانب محطات مختلفة من رحلة الفنان مع الكاميرا كمصور محترف له أسلوبه الخاص في هذا الفن.