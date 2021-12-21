برنامج «طيران الإمارات للآداب 2022» يجتذب الجمهور

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلن مهرجان طيران الإمارات للآداب؛ الحدث الأدبي السنوي، عن إعادة طرح تذاكر حضور الفعاليات.

وذلك بعد فترة من تعليق عملية شراء التذاكر، بغرض تحديث البرنامج، ليتماشى مع تغيير عطلة نهاية الأسبوع للجهات والمؤسسات الحكومية. ويأتي ذلك في ظل ما شهده شراء تذاكر المهرجان، من إقبال كبير من شتى أفراد الجمهور. إذ يتضح من خلال شراء التذاكر مدى اجتذاب برنامج الجلسات للجمهور.

فعاليات مشوقة

ومن المقرر إقامة فعاليات المهرجان خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 13 من شهر فبراير المقبل، في المقر الجديد للحدث: في فنادق الحبتور سيتي على ضفاف قناة دبي المائية، إذ تم بيع 50 % من عدد تذاكر الجلسات الأبرز لهذا العام. وتبرز من خلال عمليات شراء التذاكر، حيثية مهمة مفادها تركيز الجمهر على حضور جلسات عدد من أبرز الشخصيات مثل:

عمر سيف غباش، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة، الذي سيقوم بإصدار روايته الأولى، وغاري فاينرتشوك، ونادية حسين، وديفيد ويليامز، وشهد الراوي، وإيمان مرسال، وإندرا نويي، وعزة فهمي.

بالإضافة إلى محور جلسات «كما شهدناه على الشاشة»، الذي يستضيف نخبة من الموهوبين، الذين استمتع الجمهور برؤية إبداعاتهم على شاشات التلفاز والسينما مثل جوليا كوين مؤلفة سلسلة «بريدجيرتون»، وسارة غاي فوردن مؤلفة «بيت غوتشي» (House of Gucci)، وسيرحي بلوخي مؤلف رواية «تشيرنوبيل 1986»، ورسامي الرسوم المتحركة، كين آرتو، الذي صمم إطارات مسلسل «قاتل الشياطين» (Demon Slayer)، ومحمد سعيد حارب، مبتكر المسلسل الكرتوني، فريج. وسيتواجد جميع هؤلاء المبدعين في دبي، للمشاركة في المهرجان.

ثقة وتشجيع

علّقت مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، أحلام البلوكي، على مستجدات تذاكر الفعاليات قائلة: «إنه لمن الرائع ما نشهده من إقبال الجمهور على جلسات المهرجان، وكلنا ثقة بأن تذاكر بعض الجلسات قد تنفد في غضون فترة قصيرة؛ لذا نشجع الراغبين في حضور المهرجان لهذا العام على أن يبادروا بالحصول على تذاكرهم الآن».

وتابعت: أما من يواجهون صعوبة في العثور على الهدية المثالية لأحبائهم فليس هناك أفضل من تذاكر حضور فعاليات المهرجان الخاصة، وهي هدية غير متوقعة ومميزة في آن».