دبي مرشحة لاحتضان الإصدار الصوتي لفيلم «بونيين سيلفان» التاريخي

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

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يقام الإصدار الصوتي للفيلم، من أجل الاحتفاء بعمل المؤلف الموسيقي، حيث تكون الموسيقى هي المحور الأساسي للحدث. الآن تفيد أحدث التقارير أن الإصدار الصوتي لفيلم الدراما التاريخية «بونيين سيلفان» للمخرج ماني راتنام، والذي يضم عدداً من النجوم، سيجري في الخارج، ربما في دبي أو لندن في سبيل الوصول إلى عدد أكبر من الجمهور.

وقد أفاد موقع شركة «سيفي» الهندية للتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن كلاً من المخرج ماني راتنام، ومؤسس شركة الترفيه للإنتاج «ليكا»، سوباسكران أليراجاه، يشعران بأن الإصدار الصوتي الكبير في دبي سيساعدهم في الحصول على مزيد من الرؤية في السوق الخارجية. وكان قد أفيد عن اختتام تصوير الجزء الأول من الفيلم، ومواصلة أعمال ما بعد الإنتاج بثبات، حيث من المقرر إصدار ضخم له خلال عطلة الصيف في 2022. ويقوم بتأليف موسيقى الفيلم، إيه لآر رحمن، فيما يتولى رافي فارمان التصوير السينمائي.

وسيتم إطلاق «بونيين سيلفان» بلغات التاميل والتيلوغو والملايامية والكانادا والهندية.