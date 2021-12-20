مهرجان طيران الإمارات للآداب 2022 ينطلق 3 فبراير المقبل بدبي

المصدر: وام

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تشهد دبي إنعقاد فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب 2022 المقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 13 من شهر فبراير المقبل في المقر الجديد لعام 2022 في فنادق الحبتور سيتي على ضفاف قناة دبي المائية.

وقد أعلن مهرجان طيران الإمارات للآداب الحدث الأدبي السنوي عن إعادة طرح تذاكر حضور الفعاليات وذلك بعد فترة من تعليق عملية شراء التذاكر بغرض تحديث البرنامج ليتماشى مع تغيير عطلة نهاية الأسبوع للجهات والمؤسسات الحكومية وقد شهد المهرجان إقبالا شديدا على شراء تذاكر الفعاليات.

واشادت أحلام بلوكي مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب بإقبال الجمهور على جلسات المهرجان داعية الراغبين في حضور المهرجان لهذا العام على أن يبادروا بالحصول على تذاكرهم الآن.

وتشهد جلسات المهرجان مشاركة عدد من أبرز الشخصيات والكتاب والمبدعين لمناقشة أعمالهم التي حظيت باهتمام كبير وتحول بعضها إلى أفلام ومسلسلات وأعمال فنية قوية تعرض على أهم القنوات والشاشات العالمية.

كما تضم النخبة المختارة خبراء في مجالات العلوم والتاريخ والفن وحتى في فنون الأطعمة والطبخ حيث سيلتقي رواد المهرجان على العشاء فيما يقام برنامج تفاعلي ممتع للأطفال بالإضافة إلى ورش عمل تناسب جميع الأعمار وتغطي مواضيع الشعر والمسابقات المتعلقة في هذا المجال والكتابة الإبداعية وسرد القصص والرسم والتصوير.