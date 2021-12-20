فعاليات مميزة في دبي احتفالا بوسم الاعياد

المصدر: دبي - البيان

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تحتفل دبي بموسم الأعياد وليلة رأس السنة في كل عام، بليال حافلة بالفعاليات المليئة بالبهجة والأوقات الممتعة، التي لا تُنسى، وفي هذا السياق، يستمر فندق «رامي دريمز» في دبي بمنطقة الخليج التجاري، بتقديم أروع الفعاليات والحفلات الموسيقية، بمشاركة نخبة من نجوم الغناء والموسيقى، احتفالاً بهذه المناسبات.

ويستقطب فندق «رامي دريمز» عدداً من نجوم الفن في العالم، واضعاً بصمته الإبداعية على خارطة السياحة العالمية بكل تفاصيله، سواء بموقعه الرائع في قلب دبي أو تفاصيل بنائه وفخامته التي تحبس الأنفاس، أو رحابة ضيافته وطاقمه المدرب بأعلى المستويات العالمية.

فن وإبداع

بدأ الفندق لياليه العامرة بالفن والإبداع بحفلة جوهرته الثمينة الفنانة الكبيرة نوال الزغبي، وقدم العرض الرائع الإعلامي والمذيع المتألق وسيم منديل الذي أبهر العالم أيضاً بقوة حضوره وثقافته الواسعة في التقديم عبر خمس لغات عالمية تخللت العرض الرائع الذي بدأ بجمالية العروض البهلوانية، وإبداعية الرقص المتناغم من فريق دولي أخاذ مؤلف من عشر فتيات وفتيان بأزيائهم الفاتنة، فلوحة الساحر المتمكن الذي حبس أنفاس الجمهور، ولوحات استعراضية زادت من حماس وإقبال الجمهور الذي يحظى بتجربة من الاحتفالات الفريدة في دبي.

وأعربت النجمة نوال الزغبي عن سعادتها لمشاركتها في احتفالات دبي بموسم الأعياد وليلة رأس السنة، وخاصة في فندق «رامي دريمز»، المكان الذي اعتبرته أحد أهم الأماكن العالمية الذي يضاهي بتقنياته وبرامجه الفنية الحافلة أهم الأماكن على مستوى العالم.