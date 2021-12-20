استعدادات مكثفة في «العين السينمائي» تحضيراً للدورة الرابعة

المصدر: العين - البيان

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بدأ مهرجان «العين السينمائي»، في سياق استعداداته لإقامة الدورة الرابعة، التي من المقرر أن تنطلق في مدينة العين 23 إلى 27 يناير 2022، عمليتي الإشراف واختيار الأفلام المتميزة في برنامج «سينما العالم»، واختيار الأفلام العربية الأخرى التي ستعرض في المسابقات الرسمية المختلفة بالمهرجان، إلى جانب التحضير لتنفيذ اتفاقيات ومبادرات مع جهات ومهرجانات سينمائية مختلفة، والتواصل وتبادل الآراء والأفكار مع أبرز صناع السينما في المنطقة.

جولات

وكشف عامر سالمين المري، مؤسس ومدير المهرجان أنه ومن خلال جولات قام بها أخيراً في بعض المهرجانات الدولية والعالمية، بترتيب وتحضير بعض الاتفاقيات والمبادرات التي سيتم الإعلان عنها في الدورة الرابعة من «العين السينمائي»، حيث تم التنسيق مع مهرجان «جنيف» في قسم الفيلم الشرقي، للتعاون مع المهرجان لعرض أفلام «العين السينمائي» عبر منصته، خصوصاً الأفلام الإماراتية، لكي يتعرف الآخر إلى التطور الذي وصل إليه الفيلم المحلي من ناحية الإنتاج والتصوير والإخراج، وكذلك القصص التي تستعرض تاريخ وثقافة وإرث الإمارات، إلى جانب تحضير مذكرة تفاهم مع أحد المهرجانات الدولية والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها أول أيام فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان من خلال مؤتمر صحافي، هذا بالإضافة إلى حضوره أخيراً فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، حيث كانت فرصة مناسبة للتنسيق وتبادل الآراء مع صناع الأفلام والمخرجين، للوصول إلى مبادرة جديدة لإمكانية التعاون بين كلا المهرجانين، وكذلك حضوره بدعوة رسمية لفعاليات الدورة الأولى من مهرجان «البحر الأحمر السينمائي الدولي»، معتبراً أن هذا المهرجان خطوة متميزة لصناعة السينما في الخليج، وقال: «الحلم تحقق على أرض الواقع» بوجود منصة سينمائية في جدة، تدعم السينما السعودية والخليجية والمواهب الواعدة، ما يثمر عن إحداث نقلة نوعية في مستوى الأعمال السينمائية في السعودية، مشيداً بتنظيم المهرجان المتميز وعروض أفلامه المنتقاة من مختلف أنحاء العالم، والدعم الكبير الذي يقدمه لصناع السينما السعوديين للنهوض بالفن السابع بخطوات حقيقية وقواعد سليمة، في ظل وجود هيئات وجهات معنية بالفن.

اتفاقيات جديدة

وأوضح المري أن هذه الاتفاقيات الجديدة التي يسعى لتنفيذها، تأتي لمواصلة التميز الذي حققه «العين السينمائي» في تقديم كل ما هو مميز ومختلف، مثل مبادرة «الاتحاد الأوروبي» التي أبرم اتفاقها في الدورة الثالثة، لعرض باقة من الأفلام السينمائية الأوروبية المميزة في المهرجان بحضور سفراء الدول، بهدف تبادل الخبرات والثقافات في المجال وتقديم فرصة لمشاهدة أفلام مختلفة ذات قيمة فنية رفيعة للجمهور الإماراتي والخليجي، وقال: لقدت تعود جمهور وزوار وضيوف «العين السينمائي» على استقطاب أبرز الأفلام في عرضها الأول من بداية المهرجان.