فنون وحرف تحتفي بتاريخ وإنجازات الإمارات

المصدر: دبي ـ جاسم حمد

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شارك «أتيليه لانتانا للثقافة والفنون»، في برامج احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الخمسين، التي نظمتها سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في موروني عاصمة جمهورية جزر القمر المتحدة، أخيراً، في قاعة البرلمان في جمهورية القمر المتحدة.

وقد نظم «أتيليه لانتانا»، في برنامج الاحتفال، الذي حضره سعيد محمد سعيد مرشد المقبالي، سفير الدولة لدى جمهورية القمر المتحدة، وأعضاء الحكومة في جزر القمر، وعدد من المدعوين وكبار المسؤولين، وعدد من السفراء العرب والأجانب والمفكرين والإعلاميين والشخصيات العامة، معرضاً فنياً ثقافياً، ضم أعمالاً عن الحرف اليدوية التقليدية والمشغولات اليدوية التي تعكس التراث الإماراتي العربي الأصيل. وشارك أيضاً بـ 20 لوحة فنية تمثل تراث وتاريخ دولة الإمارات ورموزها. وتميزت اللوحات التشكيلية بتنوع ألوانها ورؤيتها الفنية، وحازت الكثير من الإعجاب والتقدير.

وشاركت في المعرض 6 فنانات من دولة الإمارات، ومنهن: لطيفة محمد، مريم النيادي، نورة الحوسني، وغيرهن.

وشاركت من المملكة العربية السعودية الفنانة سلمى الشيخ. ومن جمهورية ألبانيا شاركت السعيدة موزيك والسمينة موزيك.

أما معرض «الصور الفوتوغرافية»، فضم 50 صورة، والذي تم تنظيمه بالتعاون مع «جمعية المصورين الإماراتيين».

«المهن التقليدية»

وضم المعرض أيضاً جانباً من المعروضات التي تعكس «المهن التقليدية» في دولة الإمارات والصناعات اليدوية التراثية مثل السفن الخشبية، والمداخن، وعدداً من المشغولات اليدوية بمواصفات فنية وجمالية تهدف إلى الحفاظ على الموروث التقليدي المحلي.

فخر واعتزاز

وعبّرت فرح البستكي، مؤسسة «أتيليه لانتانا للثقافة والفنون» عن بالغ سعادتها بهذه المشاركة، حيث قالت: بالنسبة لي هذا هو أول معرض فني يتزامن مع الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 50 خارج دولة الإمارات، وأشعر بالفخر لأنني أساهم في هذا الاحتفال.

وأضافت: لا يمكن أن أصف سعادتي لمشاركتي، واعتزازي بدولتي الحبيبة وقيادتنا الرشيدة، كما أنني فخورة في إبراز الموروث الثقافي والتراثي الأصيل لوطني الغالي واستغلال هذه المناسبة الغالية للتعريف بثقافتنا المحلية للعالم.