«عالم في قلب دولة» تواكب «أجمل شتاء في العالم»

المصدر: دبي - البيان

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تطل فنانة العرب أحلام على الجمهور الإماراتي والعربي بأغنية جديدة من إنتاج المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، تواكب عبرها انطلاق حملة «أجمل شتاء في العالم» بعنوان «عالم في قلب دولة»، تجول فيها على معالم الإمارات السبع وأهم نقاط الجذب السياحي فيها، وتُبرز أصالة تراثها وثقافتها وإنجازات شعبها وقيمه الحضارية، وانفتاحه على مختلف الثقافات.

وتترافق أغنية الفنانة أحلام مع انطلاق حملة «أجمل شتاء في العالم» في الإمارات للعام الثاني على التوالي، وذلك خلال الفترة بين 15 ديسمبر 2021 ونهاية يناير 2022، وتحتفي نسخة هذا العام من الحملة بالعنصر الإنساني الذي يشكل العامل الأول والأبرز والأهم في تكريس مكانة أية دولة كوجهة سياحية عالمية، وهو ما تجسده مستويات الأمان، فضلاً عن مشاعر الأخوة والترحاب وقيم التسامح والشمول واحترام التعددية والتنوع.

جولة

وتستعرض أغنية «الإمارات.. عَالمٌ في دولة»، التي كتب كلماتها الشاعر الإماراتي أنور المشيري، ولحّنها الفنان الإماراتي أحمد الهرمي، الطابع الفريد للدولة عالمياً، وجاء في مطلعها: «لو تـِحلّ بْـألف دولـة/‏‏‏‏‏ وْتعبر العالم في جولة/‏‏‏‏‏ مثْـلها ما ظن تـلاقي/‏‏‏‏‏ ومن هنا تبدا المقولة». وتتابع الأغنية: «الإمـارات الجمـيـلـة/‏‏‏‏‏ وَصْف لا يوجَد مثيله/‏‏‏‏‏ ما هي بس دولة ولكن/‏‏‏‏‏ عالَمٌ في قَلبِ دَوْلة». وتركز الأغنية على الطابع المميز لشتاء الإمارات بالقول: «وْيا هلا بللي لِفـاها/‏‏‏‏‏ زارها وْ نَـوَّر سماها/‏‏‏‏‏ من شتاها لين روعة /‏‏‏‏‏ عامها وْباقي فصوله/‏‏‏‏‏ الإمارات الجميلة/‏‏‏‏‏ عَالَمٌ في قلبِ دَوْلة».

كما تتغنى بأصاله شعب الإمارات المضياف وانفتاحه على قيم الحداثة والعصر بالقول: «شعبها يعشق تـراثـه/‏‏‏‏‏ وْتفتخِر فيه الحداثة/‏‏‏‏‏ صحرا وجْبال وْمباني/‏‏‏‏‏ تلمس الغيم وْتطوله/‏‏‏‏‏ كلِّ قطعة بْكل إمارة/‏‏‏‏‏ تستـحق منّك زيـارة/‏‏‏‏‏ تاخِذ أنفاسِك وْتدعي/‏‏‏‏‏ عقلِك بْـقمّـة ذهوله». وتُختتم الأغنية بالإضاءة مجدداً على القيم الفريدة والثقافة الأصيلة للإمارات وشعبها بالقول: «طيـبـة الدنيـا بْأهلْـها/‏‏‏‏‏ وْمافي هالعالم مثِلْها/‏‏‏‏‏ بختصار الدولة هذي/‏‏‏‏‏ دولة جبّـارة وْمهولة» في دعوة مفتوحة للجميع من داخل الدولة وخارجها لزيارة المرافق السياحية فيها والتعرف على جوانب الحياة كافة والاستمتاع بـ«أروع شتاء في العالم». وتعد «حملة أجمل شتاء في العالم» الحالية الثانية بعد حملة العام الماضي، وهي أيضاً أكبر حملة من نوعها تستهدف تنشيط السياحة الداخلية في مختلف أنحاء الإمارات واجتذاب السياح للاستمتاع بشتاء الإمارات.

وقالت فنانة العرب أحلام في تصريح بهذه المناسبة: «أفخر بهذا العمل الوطني المميز، الذي نُسجت كلماته وصيغت ألحانه وقُدم إلى الجمهور بلمسة إماراتية ووطنية خالصة، ليكون خير معبّر عن شعور جميع الإماراتيين واعتزازهم بإنجازات دولتهم وريادتها العالمية وانفتاحها على العالم مع احتفاظ شعبها بقيمه الإنسانية والثقافية وطيبته التي يلمسها كل من زار هذه الأرض الطيبة أو حلّ فيها مقيماً أم سائحاً بين صحاريها المترامية الأطراف وجبالها الشاهقة وبحرها الخلاب ومدنها الحديثة». وأضافت الفنانة أحلام: «لقد جلت العالم تقريباً خلال مسيرتي الفنية، واختبرت ثقافات وتجارب عدة، وكنت اعتز على الدوام بمدى معرفة الناس حول العالم بالإمارات وريادتها الدولية على كل الصعد، يكفي أن أبناء أكثر من 200 جنسية يعيشون على أرضها بانسجام وتعاون وانفتاح ويصفونها بأنها وطنهم الثاني. إن الإمارات اليوم هي حقيقة عاصمة العالم، بل هي عالم في قلب دولة».

إلهام

من جانبه، قال الشاعر أنور المشيري: «على مدى تاريخها المشرق، ألهمت الإمارات الشعر والشعراء». وأضاف المشيري: «الكتابة للإمارات بالنسبة لي هي حوار مع الذات، فالإمارات في قلب كل واحد من أبنائها، ولذلك أهدي الكلمات إلى أبناء الوطن ومقيميها وزوارها وكل من مر على أرضها وترك عليها بصمته وذكرياته واستمتع بسحرها وطيب أهلها».

أما الفنان الإماراتي أحمد الهرمي، الذي لحّن الأغنية، فقد علق بالقول: «أعتز بهذا العمل المميز، ولا أبالغ إن قلت إن اللحن انساب في قلبي قبل أناملي وأنا أسمع كلمات الأغنية».

وتابع الهرمي بالقول: «تبقى الإمارات على الدوام، بثقافتها وتراثها وأصالة شعبها، وكذلك بانفتاحها وثقافتها المتسامحة والشاملة، قلب الدنيا النابض ومصدر الإلهام الأول للفنانين».