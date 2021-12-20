«الناشر الأسبوعي» تحاور قرنح الفائز بنوبل للآداب

المصدر: الشارقة - البيان

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حاورت مجلة «الناشر الأسبوعي» الفائز بجائزة نوبل في الآداب، الروائي عبد الرزاق قرنح، في الشارقة، ونشرت الحوار كاملاً في عددها الجديد.

وتحدث قرنح عن قضايا الهجرة والهوية وأهمية السرديات الشفاهية. وعبّر الأديب «النوبلي» عن انبهاره بدور الشارقة الثقافي ومشروعها. وكتب رئيس هيئة الشارقة للكتاب، رئيس التحرير، أحمد بن ركاض العامري، في افتتاحية العدد عن الإنجازات الجديدة للشارقة، ومنها تصنيف «معرض الشارقة الدولي للكتاب» الأكبر في العالم من حيث بيع وشراء الحقوق والمشاركة العالمية من الناشرين والوكلاء ضمن البرنامج المهني للمعرض (مؤتمر الناشرين).

وقال في الافتتاحية: «تواصل الشارقة كتابة صفحات مشرقة جديدة في سجلّ إنجازاتها الثقافية الكبرى، ضمن مشروعها الثقافي التنويري الذي يقوده الحاكم الحكيم، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، منذ أكثر من أربعة عقود».