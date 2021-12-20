معرض في «بيت الخزف» يضيء أنوار القلوب والحروف

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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شهدت ساحة الخط في الشارقة، أمس، افتتاح المعرض الشخصي الموازي «أنوار القلوب» للفنانة الإماراتية نجاة مكّي في متحف الشارقة للخط، ضمن فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من مهرجان الفنون الإسلامية، بحضور عبد الله العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، مدير المهرجان، وفنانين وخطاطين وإعلاميين من مختلف دول العالم.

تنوع

وتجوّل العويس والقصير والحضور في المعرض، حيث اطلعوا على أعمال فنية متنوعة قدّمتها الفنانة برؤية جمالية لافتة، واستمعوا إلى شروح حول المعاني التي تحملها الأعمال فضلاً عن كيفية الاشتغال عليها.

وبادرت الفنانة الإماراتية نجاة مكّي بإهداء أعمالها المشاركة في معرض «أنوار القلوب» ضمن فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من مهرجان الشارقة للفنون الإسلامية إلى متاحف وهيئات ومؤسسات الشارقة.

وفي معرض الحديث عن هذه المبادرة، قالت مكّي: «أهدي كامل أعمالي المشاركة في مهرجان الشارقة للفنون الإسلامية لمتاحف وهيئات ومؤسسات الشارقة، عرفاناً بالجميل الكبير الذي يقدّمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، من خلال دعمه للفنون والثقافة».

وشهد بيت الخزف افتتاح معرض «حرف وخزف» للفنانيّن العراقيين وسام الصائغ وسمية عزيز، حيث يقدمان مشغولات يدوية مبهرة، وتعود تسمية المعرض بهذا الاسم لارتباط واقتران وتمازج مكونات تشكيل العمل الفني بمعانيه المختلفة، وهذه الصلة بين العنصرين الماثلين أمامنا (الحرف والخزف)، وهما من أقدم عناصر الفن الإسلامي، فللخزف إرث قديم في الفنون، وللعصر الإسلامي ارتباطات وثيقة بالخزف من ناحية الأداء المنفعي والتشكيل الجمالي.

من هنا، يتطرّق المعرض لما هو ممكن أن يكون من صلة بين الحرف العربي الأصيل، والخزف وتقنياته وأساليبه.