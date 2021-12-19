تصنيف جديد لأفلام الفن السابع في الإمارات

المصدر: دبي – غسان خروب

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على قدر حضور السينما في المجتمعات، تنسج تأثيرها في الناس، إذ جلهم يعشق متابعة ما تحمله أعمالها من قصص وحكايات وما يقدمه نجومها من أداء على الشاشة الكبيرة، بعض حكاياتها حقيقية نابعة من واقع المجتمعات، وبعضها منسوج بقلم الخيال، بعضها يأتي في قوالب كوميدية تثير في النفس الشغف للضحك، وأخرى تطل حاملة بين ثناياها مشاهد تراجيدية وثالثة تذهب ناحية الأكشن والحركات الخطرة وأخرى تعمل على دب الرعب في النفس. وعلى اختلاف الحكايات تختلف رؤى صناعها وكتابها ومخرجيها، إذ يقدمها كل واحد منهم من وجهة نظره الخاصة، وبناء عليها يتم تصنيفها عمرياً لتتوافق مع تطلعات المجتمع، بعض تلك الأعمال ترفع في تصنيفها شعار «للكبار فقط» وأخرى تفتح أبوابها أمام الصغار والكبار على حد سواء، ولا سيما تلك التي تأتي في قوالب انيمشن والرسوم المتحركة.

معايير

ما تحمله الأفلام من مشاهد مختلفة، فرضت على صالات السينما في العالم، ضرورة التعامل مع التصنيفات العمرية، ليتم تحديد الشرائح المجتمعية التي يمكنها متابعة هذه الأعمال، وفي الإمارات لم يغض مكتب تنظيم الإعلام الطرف عن هذه التصنيفات، فقد حرص منذ سنوات طوال على تطبيقها في أروقة الصالات المحلية، التي أعلنت هي الأخرى التزامها معايير هذه التصنيفات، التي تبدأ عادة بتصنيف (PG) الذي يعني أن العمل متاح أمام الجميع، وتنتهي بتصنيف 18+ الذي لا يسمح للأطفال بمتابعة مشاهد العمل. ويبدو أن هذه التصنيفات لم تعد تقف عند حدود 18+ وإنما اتسع نطاقها ليصبح شاملاً تصنيفاً جديداً هو (21+) الذي أعلن مكتب تنظيم الإعلام في الإمارات عن إضافته حديثاً إلى قائمته، فسيتم حسب التصنيف الجديد، عرض الأفلام في صالات السينما حسب نسختها الدولية، كما يتم منحها التصنيف العمري بناءً على معايير المحتوى الإعلامي في الدولة.

إضافة نوعية

المخرج الإماراتي هاني الشيباني، عدّ في حديثه مع «البيان» أن التصنيف الجديد يعد إضافة نوعية لقائمة التصنيفات العمرية المعمول بها داخل الدولة. وقال: نحن ندرك ومن خلال خبرتنا ومعرفتنا في هذا المجال، وجود بعض الأفلام التي تحتاج إلى تصنيف عمري عالٍ، فلا يسمح لمن هم في سن 18 أو أكبر قليلاً بمتابعته، وذلك لما تحمله هذه الأعمال من مشاهد عنف، أو حركات خطيرة، أو كميات عالية من الدماء، وغيرها، والتي يمكنها أن تؤثر في نفس المشاهد، ولذلك يفضل أن تحمل هذا التصنيف العمري الجديد. وأضاف: قد لا تحمل الأفلام المصنوعة محلياً أو خليجياً أو عربياً التصنيف العمري الجديد، وذلك بالنظر إلى نوع الحكايات التي تناقشها والقضايا التي تطرقها والتي عادة تبتعد عن الترويج لثقافة العنف، وهو ما يجعل الأفلام التي تحمل التصنيف العمري الجديد محدودة، وبتقديري أن هذا القرار من شأنه المحافظة على نسيج المجتمع وأفراده، كونه نابعاً من سياسة الدولة بأهمية الاستثمار في الإنسان وصيانته والمحافظة عليه، مؤكداً ضرورة العمل على تطبيق هذا التصنيف بحزم داخل الصالات، وأن يتم مراقبته بشكل دائم وذلك لكون الأعمال التي ستحمله، ستكون بحاجة إلى عقل متفتح وقادر على استيعابها.

من طرفها، أشارت المخرجة الإماراتية نهلة الفهد إلى أن التصنيف العمري الجديد ينبع من طبيعة التشريعات والقوانين التي يعتمدها مكتب تنظيم الإعلام. وقالت: بالتأكيد القائمون على تنظيم مثل هذه التشريعات يدركون تماماً أهمية وجودها وتطبيقها على الأرض، وخاصة في ما يتعلق بالنسخ الدولية للأفلام، وبتقديري أن هذا يعكس حرص مكتب تنظيم الإعلام على تطبيق أعلى المعايير الدولية في ما يتعلق بالمحتوى، لإدراكه مدى أهميته. وأضافت: لدينا ثقة كاملة بهذا القرار الذي أعدّه إضافة نوعية للصالات، لما يحمله من حماية كاملة لرواد الصالات ومتابعي الأفلام.