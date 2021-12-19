دبي للثقافة تدعو الأطفال إلى أسبوع من المعارف والمتعة والإلهام في مخيمها الشتوي 2021

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بالتزامن مع إجازة الشتاء للمدارس، تعود هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" بنسخة جديدة من مخيمها الشتوي، داعيةً الأطفال واليافعين من 5 إلى 16 عاماً للمشاركة في برنامج زاخر بأنشطة تفاعلية هادفة ومتنوعة، موزعة على جميع فروع مكتباتها العامة في دبي، والتي ستستقبلهم على مدار أسبوع كامل يمتد من 19 حتى 23 ديسمبر 2021.

وتتوزع فعاليات وبرامج المخيم الذي يحمل شعار "الإلهام نحو الابداع"، على مكتبات دبي العامة: الطوار، والراشدية، والمنخول، والصفا للفنون والتصميم، وأم سقيم، وهور العنز وحتا، ضمن أجواءٍ ترفيهية وثقافية تهدف إلى تعزيز معارف الصغار والارتقاء بمهاراتهم الإبداعية وتعزيز قيم الإلهام في نفوسهم، عبر طيف متنوع من الورش المتخصصة والمبتكرة، بما يسهم في ترجمة شعار المخيم "الإلهام نحو الابداع" ليصبح واقعاً ملموساً، وذلك بالتزامن مع المرحلة الثالثة من فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعمّ مختلف أنحاء الدولة، وتستمر حتى الثلاثين من ديسمبر الجاري، ويعدّ "الإلهام" عنوانها الأبرز، بهدف إلهام مختلف شرائح المجتمع للتخطيط لمستقبل مزهر.

وستزخر الفعاليات التي تستضيفها المكتبات العامة بورش فنية وقرائية باللغتين العربية والإنجليزية مرتبطة بعيد الاتحاد الخمسين منها: ورشة أدباء من الإمارات التي تهدف إلى تعريف المشاركين على كتب وأدباء من دولة الإمارات وقراءة قصصهم، بالتزامن مع جلسات تفاعلية، وورشة فنون إماراتية باستخدام الصلصال الحراري، والتي تهدف إلى تنمية مواهب الأطفال الفنيّة، فيما تأخذ ورشة "إنجازات الإمارات: مسرح العرائس" الأطفال في رحلة تعريفية بأبرز إنجازات الدولة في مكافحة جائحة كوفيد-19، وتشجّعهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد الفيروسات، ليكتبوا بعدها تهنئة باليوم الوطني الخمسين.

أما ورشة "الإمارات بين الماضي والحاضر"، فسوف تنقل الأطفال عبر الزمن في رحلة تشويقية للاطلاع على نمط حياة الأجداد قبل الاتحاد، وأهم الأحداث التي شكّلت نقلة نوعية لدولة الإمارات، وستشجع ورشة "الزي الإماراتي" الأطفال على ارتداء الزي الإماراتي والتعريف به، بينما سيستمتعون خلال ورشة "ألوان علم الإمارات" بمجموعة متنوعة من الأنشطة المتعلقة بمرحلة الإلهام ضمن احتفالات اليوم الوطني؛ مثل الرسم على القماش وتلوينه بألوان علم الإمارات، فيما ستلهمهم ورشة "علم الإمارات: فواصل كتب" حبّ القراءة واكتساب المعلومات، وصنع فواصل كتب خاصة من إبداعاتهم.

وتتواصل ورش العمل التي تحتفي بعيد الاتحاد الخمسين وتعزز مهارات الأشغال اليدوية لدى الصغار في آن معاً، لتضم أيضاً ورشة الخياطة التي سيتعلم خلالها الأطفال التطريز على القماش باستخدام خيوط بألوان علم الإمارات، إلى جانب ورشة خاصة بفن الأوريغامي يصنعون خلالها مجسمات عن البيئة التراثية لدولة الإمارات، علاوةً على جلسة حوارية ملهمة بعنوان "معالم دولة الإمارات" يناقش خلالها الأطفال إنجازات دولة الإمارات خلال الخمسين عاماً الماضية.

وعبر برنامج المخيم الزاخر بالعلوم والفنون والأدب والأشغال اليدوية والمسابقات، وبما ينسجم مع موضوع المخيم "الإلهام نحو الابداع"، ستوفر المكتبات بيئة فنيّة وتثقيفية وترفيهية خصبة تعزز مفهوم الإلهام لدى الأطفال، حيث سيحلّقون مع ورشة "اختراعات وعلوم" في فضاء العلوم الواسع ليتعرفوا إلى أهم الاختراعات العلمية، بينما تصحبهم ورشة "ألغاز وذكاء" في رحلة ذهنية يستكشفون خلالها أصعب الأسئلة في العالم، في الوقت الذي ستعرّفهم الورشة الافتراضية "بناء قلعتنا الخاصة: دعنا نكتب عن أفضل ما نعرف" على أثر الكتابة وقدرتها على تغيير العالم أو صناعة عالم مختلف كلياً، وستغرس ورشة "أعتز بلغتي العربية" حبّ اللغة العربية في نفوسهم.

وسينطلق الأطفال في ورش إبداعية أخرى يتعرفون خلالها على كيفية لف ورق الهدايا، وصناعة الدمى من الملاعق، وفن الرسم الكاريكاتوري، وسيبحرون في عالم الرسم بمختلف أشكاله، من خلال ورش "الرسم الضوئي" باستخدام جهاز العرض، و"الرسم الحر مع رسم شخصيات إكسبو 2020، و"الفنان الصغير" التي يصاحبها جلسة قرائية في كتب الرسم. إضافة إلى ذلك، تستضيف المكتبات ورشاً ملهمة أخرى من قبيل "ورشة "كاهوت" ينمي الأطفال خلالها معارفهم عن طريق المسابقات الثقافية، وورشة خاصة لعرض فيلم حول المكتبات وإثراء المحتوى بمناقشة تفاعلية.

ويحرص البرنامج أيضاً على تنمية العديد من القيم والأخلاقيات لدى الأطفال من خلال مجموعة من الورش التفاعلية، كورشة "يوم صحي" التي تهدف إلى تعزيز وعي الأطفال بالطعام الصحي، إلى جانب ممارسة تدريبات رياضية متنوعة، والورشة الافتراضية "كيف نكوّن أصدقاء" التي ستزوّدهم بأهم مهارات اكتساب الأصدقاء، بالإضافة إلى ورشة متخصصة تستهدف أولياء الأمور تحت عنوان "التربية بحبّ"، تتناول موضوع التربية في واقعنا الحاضر، وأهمية تعزيز وعي الوالدين في تربية الأبناء، وغيرها الكثير من الورش الإبداعية والملهمة.

فعاليات مخيم الشتاء من 19 - 23 ديسمبر 2021