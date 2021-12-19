15 خطاطاً يبدعون عوالم تحاكي «تدرجات» مهرجان الفنون

المصدر: الشارقة - البيان

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ضمن فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من مهرجان الفنون الإسلامية (تدرجات)، وبالتعاون مع جمعية الإمارات للفنون التشكيلية؛ افتتح عبد الله العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، مدير المهرجان، معرض «الخط العربي والخزف»، في مقر الجمعية في قلب الشارقة، بحضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين.

وتضمن المعرض أعمالاً خطية متنوعة لـ15 خطاطاً وخطاطة من الإمارات ودول عربية أخرى، وهم: أنس فتوحي، وحسام عبد الوهاب، وخليفة الشيمي، ود. عبير عيسى، ود. فكري النجار، وسمية عزيز، وعبد الرزاق المحمود، وعلي الزويلف، ومحمد مختار جعفر، ومحمود الشيخ، ومحمود ديوب، ومريم الصاحي، وموفق بصل، ووسام الصائغ، ووليد الشامي.