لوحات فان غوخ «على الجليد».. تزلج بنكهة الفنون

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انتشرت معارض الرسام الهولندي، فنسنت فان غوخ، الغامرة التي ترحب بعشاق الفن، وتتيح لهم التجول عبر لوحاته الأيقونية في أنحاء العالم في الفترة الأخيرة، بيد أن الأحدث بينها، والذي قد يكون الأكثر فرادة وتميزاً، سيكون على الجليد.

فقد أفاد موقع شركة «ترافيل+ليجور» للعطلات، نقلاً عن الفريق الذي يقف وراء المعارض الغامرة السابقة، أن المتزلجين في حلبة «ماغي دالي» للتزلج على الجليد في شيكاغو، ستتاح لهم فرصة التزحلق عبر الأعمال الفنية الشهيرة لفان غوخ، بما في ذلك «ليلة النجوم»، و«دوّار الشمس».

وقد أفيد أن هذا العمل الذي يجري بالشراكة مع «منطقة شيكاغو بارك»، سيمنح الزوار لحلبة التزلج ذات الطابع الفني، فرصة التزحلق على مساحات تكسوها لوحاتهم المفضلة، مع الاستمتاع بإطلالات رائعة، على وسط مدينة شيكاغو، بين «الحديقة الألفية»، و«بحيرة ميتشغان».

وكانت الفرق تعمل في شيكاغو، أخيراً، لإعادة إنشاء ما قيمته ربع ميل من لوحات الفنان الهولندي، التي لا تنسى، في الجليد.

وقد تم افتتاح حلبة التزلج للتو للموسم، ومن المقرر أن تستمر حتى 13 مارس، مع بقاء المؤثرات الخاصة بالرسام، طالما يسمح الطقس.

وتستضيف حلبة «ماغي دالي» على الجليد، جلسات تزلج عامة، وتستمر كل جلسة لمدة 90 دقيقة. أما التزلج، فهو مجاني للزوار الذين لديهم زلاجات خاصة بهم، من الاثنين إلى الخميس، مع مبلغ 5 دولارات، لمن يمارس التزلج في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.