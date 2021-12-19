احتدام المنافسة بالحلقة الثالثة من بطولة فزاع لليولة

المصدر: دبي - وام

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احتدمت المنافسة ليلة أمس في الحلقة الثالثة من منافسات النسخة الـ 22 لبطولة فزاع لليولة والنسخة الـ17 من برنامج الميدان، التي قرع فيها المتنافسون أجراس المسرح بالعروض الخلابة التي قدموها في اليولة، قبل خوض المنافسات التراثية المتنوعة مع مواصلة التطوير والتحديث على البطولة التي تعد مقصداً للباحثين عن التفوق، وحصد كأس فزاع الذهبي في نهاية الموسم.

وحصد ثالث بطاقات التأهل للدور الثاني، عوض العامري الذي جمع 85 نقطة، وعبيد بن ركاض الذي حقق 60 نقطة، واللذان تفوقا على منصور الأحبابي الذي جمع 55 نقطة، وسلطان السويدي دون أي نقطة، لينضما للمتأهلين من أول حلقتين، وهم: مكتوم الشامسي ومنصور الفلاسي وفياض العامري وأحمد الحبسي.

وعلى صعيد المنافسات، تفوق في اليولة بعد الأداء والتصويت من خلال تطبيق الميدان الإلكتروني، عوض العامري وعبيد بن ركاض ليحصل كل منهما على 25 نقطة.

فيما تفوق في منافسات السباحة التي أقيمت في مجمع حمدان الرياضي عوض العامري ومنصور الأحبابي ليكسبا 10 نقاط. أما في سباق الخيل لمسافة 1200 متر، حقق عوض العامري وعبيد بن ركاض 20 علامة لكل منهما.

وفي عد القصيد التي يشرف عليها الشاعر محمد المر بالعبد، ويقوم خلالها المشاركون بإلقاء قصيدة «خمسين عام قبل وبعد» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نال كل من: منصور الأحبابي وعوض العامري 10 نقاط.

وتفوق في الرماية عبيد بن بالركاض ومنصور الأحبابي ليحصد كل منهما 15 نقطة. أما في سباق الهجن في دورة الدستور في المرموم، تفوق منصور الأحبابي وعوض العامري لينالا 20 نقطة.