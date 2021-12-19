«روح دبي - تجارب ثقافية» منصة تروي حكايات الإبداع والتنوع الثقافي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي، «دبي للثقافة»، عن إطلاق مشروع «روح دبي - تجارب ثقافية» في إطار مبادرة «#وجهات_دبي»، وذلك عبر شراكة استراتيجية بين «دبي للثقافة» وشركة «هلا تاكسي»، المشروع المشترك بين هيئة الطرق والمواصلات بدبي وشركة كريم، في خطوة من شأنها تسليط الضوء على جوهر ومعالم الثقافة الإماراتية الثرية وما تتمتع به من وجهات وأنشطة وفعاليات ثقافية وإبداعية ملهمة.

وتعتمد فكرة المشروع المبتكر على سرد قصص تروي جماليات الإبداع القائم على تنوّع النسيج الثقافي الذي يشكل روح دبي بمشاركة مختلف الجنسيات، والاحتفاء به مع المقيمين والزائرين على حد سواء، وخاصةً زوار معرض «إكسبو 2020 دبي».

وتسهم هذه المنصة الثقافية المتنقلة في إثراء تجارب شريحة كبيرة من الجمهور، إذ يستكشفون من خلال تنقلهم على متن مركبات الأجرة التابعة لشركة «هلا»، وعبر العديد من القنوات الرقمية، المعالم الثقافية والتراثية ومناطق الجذب الأخرى في الإمارة، وذلك بما ينسجم مع جهود «دبي للثقافة» في تفعيل مبادرة (#وجهات_دبي) بوصفها إحدى الجهات الشريكة فيها.

ويشكل المشروع مرحلة جديدة من مبادرة «روح دبي» التي أطلقتها «دبي للثقافة» عام 2012 بهدف التعريف بالنمو المتسارع الذي تحققه المدينة وإبراز ثرائها الثقافي وهويتها الفريدة وتراثها المتميز أمام شريحة أوسع من الجمهور على المستويين المحلي والعالمي، بما يعزز من مكانتها وجهة ثقافية جاذبة ويواكب جهود الهيئة الرامية إلى تحقيق رؤيتها الثقافية بترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وكان مجلس دبي للإعلام قد أطلق أخيراً، بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس المجلس، مبادرة (#وجهات_دبي) الرامية إلى إبراز المكانة المتميزة التي حققتها دبي بين كبرى مدن العالم برصيد وافر من الوجهات الفريدة والإمكانات المتطورة والفعاليات الشيقة الممتدة على مدار العام ضمن مختلف القطاعات ومن أهمها القطاع الثقافي.

حملة رقمية

وكجزء من المرحلة الأولى من مشروع «روح دبي - تجارب ثقافية»، ستطلق «هلا تاكسي» حملة ترويجية رقمية تتضمن مقاطع فيديو يتم بثها عبر شاشات ذكية داخل مركبات الأجرة، تعرض من خلالها محتوى ممتعاً للوجهات والأنشطة الثقافية في دبي، والتي تغطي مجالات الموسيقى والفنون والتراث والآداب والفنون الأدائية، والموضة وغيرها، إذ سيقوم بتقديم هذا المحتوى رواة ومبدعون ومؤثرون من مختلف شرائح المجتمع، يشاركون في إبراز المناطق التي يمكن ارتيادها في المدينة، كجزءٍ من مبادرة «#وجهات_دبي»، وذلك عبر زيارة المناطق والوجهات السياحية، واستكشاف مواقع ثقافية جديدة في أماكن متفرقة من الإمارة.

وأكدت هالة بدري، المديرة العامة لهيئة الثقافة والفنون في دبي أهمية هذه الشراكة على مستويات عدة، لتناغمها مع الاستراتيجيات الوطنية، وقالت: «نسعى دائماً في دبي للثقافة إلى إقامة شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة في دبي من أجل تطوير مشاريع وخدمات تتسم بالابتكار لترتقي بجودة الحياة في الإمارة، وتسهم في دفع عجلة الاقتصاد فيها، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار الهادفة إلى تعزيز مكانة وسمعة حكومة الإمارات مركز ابتكار عالمياً، وأيضاً انطلاقاً من أهداف خريطة طريق استراتيجية دبي للثقافة 2020-2026 التي نسعى من خلالها إلى تمكين المشاركة وترسيخ مكانة الإمارة على الساحة الثقافية العالمية. ويشكل مشروع روح دبي – تجارب ثقافية الذي ننفذه بالتعاون مع هلا أحد هذه المشاريع، ويُعد نموذجاً رائداً على مستوى المنطقة في هذا المجال».

ونوّهت هالة بدري بالأثر الإيجابي للمشروع إذ سيسهم في دعم المجتمع الإبداعي عبر إتاحة الفرصة للمواهب والمبدعين للمشاركة في التعريف بما توفره دبي من تجارب ثرية في وجهاتها الفريدة، فضلاً عن دعم رواد الأعمال في تلك الوجهات، وبما ينسجم مع رسالة «دبي للثقافة» وأهداف مبادرة (#وجهات_دبي) في آن واحد.

مراحل

وستشهد المرحلة الأولى عرض مقاطع فيديو تقدمها دبي للثقافة لبثها على شاشات المحتوى داخل مركبات أجرة «هلا»، لتكون متاحة أمام الركاب طوال رحلاتهم. وبناءً على مخرجات المرحلة الأولى، سيتم نشر المحتوى تدريجياً عبر عربات أسطول «هلا» كافة مع التحديث المستمر للمحتوى والخيارات الثقافية المدرجة ضمن ركن «اكتشف» على الشاشة الذكية. وستلقي تلك المقاطع مزيداً من الضوء على المواقع التي يمكن زيارتها واستكشافها في جميع أنحاء الإمارة. وستقدم الهيئة موادَّ مصممة خصيصاً لمتابعي صفحات شركة «هلا» على قنوات التواصل الاجتماعي ليتمكنوا من خلالها من اكتشاف جواهر دبي الثقافية.

أما المرحلة الثانية من المشروع فستشهد نهجاً شخصياً ديناميكياً، إذ ستتيح «هلا» أمام الزائر إمكان تخطيط تجاربه الثقافية الخاصة، وتصميم خط سيره باختيار الوجهات التي يرغب في استكشافها والأماكن التي يود زيارتها.

وقال باسل هوفاكيميان، المدير التنفيذي لشركة «هلا»: «نحن فخورون للغاية بتعاوننا مع دبي للثقافة لإضافة بعد جديد للتجارب الفنية والثقافية التي تقدمها دبي لزوارها. وإذ نلتزم القيام بدور محوري في توفير تنقّل سلس ومتكامل في المدينة، فإننا نسعى أيضاً إلى الإسهام في الارتقاء بالمشهد الثقافي فيها. وتعاوننا مع دبي للثقافة هدفه إلهام مستخدمي سيارات الأجرة التواصل بشكل أعمق مع الجوهر الحقيقي للمدينة والكنوز الكامنة فيها. ونتطلع إلى تعريف عملائنا بالعديد من الأوجه الثقافية الثرية في دبي من خلال شراكتنا مع دبي للثقافة».