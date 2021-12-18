احتفاء موسيقي باللغة العربية فيقاعة كارنيغي بنيويورك

المصدر: أبوظبي - البيان

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ضمن فعاليات الدورة التاسعة عشرة لعام 2022، التي تقام تحت شعار «فكر الإمارات: ريادة إبداع - حرفية إنجاز- بناء حضارة»، قدّم مهرجان أبوظبي، مساء أول من أمس الجمعة، أمسية موسيقية لأوركسترا الحجرة التابعة للأمم المتحدة في قاعة كارنيغي بمدينة نيويورك؛ احتفاء باليوم العالمي للغة العربية.

وعبَّرت هدى الخميس إبراهيم، مؤسسة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسسة والمديرة الفنية لمهرجان أبوظبي، خلال كلمتها، عن شكرها لكارنيغي هول وجمعية موسيقى الحجرة من اليونيسكو، قائلة: «يسعدني أن أكون معكم اليوم في هذه الأمسية المميّزة احتفاء باللغة العربية في يومها العالمي، لغة الإعجاز التي خطّت إرث بلاد وصنعت سيرة الحضارة».

احتفاء

وأضافت: «اليوم نحتفل بلغتنا، بزخرف مفرداتها، وإبداع حروفها، بغناها اللامحدود، بثراء مبانيها، وعمق معانيها، شاهدة على وجودنا، ومرآة لهويتنا، فلنكن معاً نحافظ على لغاتنا ورُقيها وجمالها، ننقلها إلى الأجيال القادمة، بحداثة فكر، وحرية تعبير، نعزّز الحراك الثقافي، ونـمكن نهضة ومعارف، ونبني حضارة، لنحتف بالكلمة مع الـموسيقى نبض الحياة، روح الـمدن ولحن الوجود».

من جانبها، قالت لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، عبر رسالة تم تسجيلها مسبقاً: «مع احتفائنا باللغة العربية، لا بد أن نتذكر أهمية وحيوية وتنوع الثقافة العربية في جميع أنحاء العالم».

وتابعت: «سعداء بمشاركة جمعية موسيقى الحجرة التابعة للأمم المتحدة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، عبر تقديم عرض فريد في قاعة كارنيغي العريقة»، مؤكدة «ندرك أن الموسيقى قادرة على بناء جسور التواصل وتعزيز قيم التعاطف والتسامح والتفاهم بين الثقافات؛ لذا تشكل رعاية المواهب ورعاية فناني المستقبل أمراً أكثر أهمية من أي وقت مضى».

وجمعت الأمسية بين الموسيقى الكلاسيكية النابضة بالحياة، وروائع الشعر والغناء، ومن بينها قصائد: «أعطني الناي وغنِّ» من كلمات جبران خليل جبران، و«عيد العشاق» من كلمات الشاعر الكبير الراحل نزار قباني، و«رهيب» من كلمات سالم الخالدي، كما يؤدي الموسيقيون مجموعة قصائد لابن عربي، ومحمود درويش، إلى جانب مقطوعات موسيقية للمؤلف الموسيقي السوري الأمريكي المتألق فرج أبيض.

وقدمت الفعالية أيضاً عزفاً منفرداً على الكمان للمرة الأولي في قاعة كارنيغي لعازف الكمان الصاعد يامن السعدي، حيث سيقدم معزوفة اللونجا العمل الأول.

يذكر أن فعاليات برنامج فعاليات الدورة التاسعة عشرة من مهرجان أبوظبي لعام 2022 تنعقد برعاية حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، مساعد سمو رئيس الهيئة للشؤون النسائية، رئيسة اللجنة العليا لمبادرة عطايا، وبدعم من شريك المهرجان الرئيسي شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، وشريك الطاقة جي إس إنرجي GS Energy.