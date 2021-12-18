حملة «أنا البحر».. جلسة حوارية حول اللغة العربية

المصدر: الشارقة – البيان

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يواصل المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة جلسات وفعاليات حملة «أنا البحر.. في حب اللغة العربية»، التي أطلقها المكتب بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية، وتم تنظيم جلسة حوارية عبر تطبيق زووم، بعنوان «اللغة العربية والتناغم بينها وبين الحياة العصرية»، واستضافت الجلسة د.أمحمد مستغانمي الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، وأدارت الجلسة د.مريم الهاشمي، التي بدأتها بالتعريف بالدكتور مستغانمي وبمحاور الجلسة، الذي تحدث بدوره قائلاً: «حين نتحدث عن اللغة العربية ينبغي أن يستحضر كل منا أن اللغة العربية ليست مجرد حروف وكلمات وعبارات فقط، بل اللغة فضاء واسع ومجال فسيح، اللغة تعبر عن ذات الإنسان وعن شخصيته وثقافته وهويته، لغتك هي مرآتك العاكسة، تعكس ماضيك ومستقبلك، فأنت تستشرف بلغة بسيطة كيف يمكن أن يكون المستقبل، فإذا تحدث أحدنا اكتشفنا من هو وما هي شخصيته، ما الأمور التي يعنى بها وما هي ثقافته، فاللغة تعبر عن كيان الإنسان».

وتابع د.مستغانمي: «اللغة تتقدم بعناية أهلها بها، واللغة لا تصبح متأخرة إلا إذا أهملها أصحابها، فمثلاً حين نرى اليوم أن اللغة الصينية أصبحت بين اللغات الست العالمية رغم صعوبتها، ولكنها فرضت نفسها بأهلها».

وأكد د.مستغانمي: «التعدد في اللغات واقع، لذا ينبغي علينا أن نتعايش مع جميع اللغات العالمية، فالعولمة اليوم تتدفق من كافة المجالات اقتصادي واجتماعي وإعلامي وثقافي وغيرها، لذا لا بد أن يتسلح أبناؤنا بسلاح الهوية الوطنية والهوية العربية والإسلامية، لحماية لغتهم وثقافتهم وهويتهم من العولمة».

وأكد مستغانمي أن الاجتهاد في الإنتاج المعرفي يكسب اللغة مكانتها المطلوبة، فاللغة الإنجليزية مثلاً فرضت نفسها بسبب هذا الإنتاج، الذي يبث الحياة في اللغة ويجعلها لغة حية متداولة في قائمة اللغات العالمية.

برلمان

هذا وتم تنظيم حوار مفتوح مع الأطفال بعنوان «نحن أبناؤها»، بالتعاون مع البرلمان العربي للطفل، عبر تطبيق زووم، وقدمت صالحة غابش، رئيسة المكتب الثقافي والإعلامي الجلسة، مؤكدة حرصهم على إتاحة الفرصة للأطفال خلال فعاليات وجلسات حملة أنا البحر، وأدار الجلسة الطفل تركي الذوادي، رئيس لجنة حقوق الطفل في البرلمان العربي، وشارك فيها أطفال من إحدى عشرة دولة عربية، منها الإمارات وسلطنة عمان، والمملكة المغربية والجزائر وتونس والأردن والبحرين والكويت ومصر وغيرها، وسلطت الجلسة الضوء على عدة محاور، وتم قبل البدء بالجلسة عرض فيلم «كلموني بحروف عربية»، من إعداد وإنتاج المكتب الثقافي والإعلامي لترسيخ أهمية تعليم اللغة العربية للأطفال.

هذا وتتواصل كذلك الفعاليات المصاحبة للحملة ضمن قافلة ألف باء، التي تتضمن عدة فعاليات وبرامج منها تقديم واستعراض لأغنيات باللغة العربية الفصحى، وعرض مسرحي «مغامرات مسرة في عالم اللغة العربية»، وورشة «الفصحى في تراثنا»، ومسابقات متنوعة وغيرها من الفعاليات، التي تقام في عدة أماكن، منها مسرح مهرجان الضواحي العاشر في حديقة القراين في الشارقة.