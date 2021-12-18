ملتقى «بالعربية تواصلنا 4» يحتفي باليوم العالمي للغة العربية

المصدر: العين - وام

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نظم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي الملتقى الافتراضي «بالعربية تواصلنا 4» تزامناً مع اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، وذلك برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية.

بدأ الملتقى بعرض دور مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية في دعم اللغة العربية المنبثق من أهدافها المحافظة على الثقافة الوطنية النابعة من ثوابت الأمة العربية ومن تراثها، وتحقيق التواصل الثقافي والحوار الفكري بين الأجيال بصورة تعزز دور اللغة العربية والهوية وتدعيم التواصل الاجتماعي والثقافي وتشجيع الأنشطة التي تهدف للمحافظة عليها باعتبارها الوعاء الفكري الذي يصون هويتنا وتاريخنا. وتناول العرض تاريخ مبادرة «بالعربية تواصلنا» التي أطلقتها الشيخة الدكتورة شما عام 2015 بهدف نشر اللغة العربية من خلال استعمال شبكات التواصل الاجتماعي.

وشارك الإعلامي السعودي خالد السقا بتقديم ورقة بعنوان «هوية اللغة العربية ما بين الإعلام المرئي والمسموع» تناول فيها: هوية اللغة العربية، وأسباب تأثير وسائل الإعلام ومواقع التواصل على اللغة العربية، ونتائج تأثير وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبها قدمت انتصار إسماعيل معلمة لغة عربية وخبيرة رائدة التغيير بمدرسة حمدان بن زايد وعضو اللجنة المنظمة لمنتدى التعلم الذكي ورقة بعنوان «شغف القراءة والكتابة في العصر الرقمي» تناولت تجارب من الميدان التربوي وموضوع دعم اللغة العربية في العصر الرقمي.