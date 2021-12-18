جامعة الشارقة تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

المصدر: الشارقة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الشارقة، احتفاله السنوي بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، الذي يصادف الثامن عشر من شهر ديسمبر؛ وهو تاريخ اعتماد اللغة العربية من اللغات الرسمية في الأمم المتحدة في عام 1973م.

وحمل الاحتفال هذا العام شعار: «اللغة العربية بين الفصيح والعامي: تنافر أم تكامل؟»، بالتعاون مع المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، وكليتي القانون والشريعة والدراسات الإسلامية بالجامعة.

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة في كلمته بهذه المناسبة، حرص جامعة الشارقة على الاحتفال السنوي بهذه المناسبة وريادتها ودورها في خدمة اللغة العربية.

حيث هيأ الله تعالى للغتنا من يحتضنها ويبذل الجهود للحفاظ عليها، ولا أدل على ذلك من إرادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي جعل الحفاظ على لغتنا العربية على رأس مشروعه الثقافي الغني والمثمر، ووضع بصماته في ترسيخ اللغة العربية بين أبنائها، ودعم مكانتها في العالم.

كما ألقى الدكتور حسين العثمان عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية كلمةً، أشار فيها إلى أن اللغة العربية تُعدُّ جزءاً من الثقافة في المجتمعات العربية والإسلامية، فهي أداة الفكر ووعائه، وهي لغة القرآن الكريم، مشيراً إلى أن اللغة العربية هي أكثر اللغات تحدثاً ضمن مجموعة اللغات السامية، وإحدى أكثر اللغات انتشاراً في العالم.

من جانبها، ألقت الدكتورة مريم بالعجيد رئيس قسم اللغة العربية، كلمةً قالت فيها: «إنّ اعتزازنا بلغتنا العربية لا يطاوله عقد يوم عالمي للاحتفاء بها، فهي في القلب ملكة، وعلى اللسان سيدة، وفي المنهج سلطة، وفي البصيرة رؤية».

وقال الدكتور عيسى الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج: «في هذا اليوم نقف أمام جهود دولة الإمارات السبّاقة والمتميزة في النهوض باللغة العربية..

حيث أطلقت الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة حزمةً من المبادرات النوعية الهادفة إلى الحفاظ على اللغة العربية والنهوض بها، وإعادة هيبتها ومكانتها التاريخية في مجال العلوم والمعرفة والتواصل الحضاري».

تضمن الاحتفال مجموعةً من المداخلات العلمية قدّمها الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للنهوض باللغة العربية، والباحث والشاعر الإماراتي سلطان العميمي، والدكتور محمد صافي مستغانمي الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، والدكتور قطب الريسوني من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، والدكتورة منيرة محمد من كلية القانون.