الشارقة تختم مناهزات اللغة العربية في الدورة الـ 4 لدول الخليج

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتمت أعمال مناهزات اللغة العربية لدورتها الرابعة 2021م لدول الخليج، التي تواصلت على مدى 5 أيام، وجرى تنظيم حفل تم فيه تتويج الفائزين بمناهزات اللغة العربية في نسختها الرابعة.

وتميزت المناهزات التي أقيمت في المركز التربوي للغة العربية بالشارقة بمقره في مدينة الشارقة في دورتها الرابعة بمشاركة جميع دول الخليج بإجمالي واحد وعشرين طالباً وطالبة منهم خمسة طلاب وست عشرة طالبة.

وبدأ الحفل بكلمة الاحتفالية والترحيب قدمها الدكتور عيسى صالح الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، والتي أعرب فيها عن مدى سعادته وسروره على حرص الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج على مشاركتهم واهتمامهم بالمناهزات.

وكذلك مشاركة هذه الاحتفالية التي ينظمها المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة؛ حباً ووفاءً لأمنا العربية التي تحتضن أبناءها الأوفياء في هذا اللقاء الذي نستشعر فيه دفء حميميتها يتدفق في أعماقنا حتى استكانت، ونعاهدها بأن نكون لها أوفياء، وأن نكون ممن سخرهم اللّه لحفظها على مر الأزمان.

كما قدم الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي - المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، مشيراً فيها عن مدى امتنانه لهذا لحدث الذي يعبر عن عمق الاهتمام باللغة العربية وعاء الثقافات وإحدى أهم أدوات تعزيز الهوية الوطنية والعربية.

تكريم

كما شمل الحفل البهيج كلمة الوفود المشاركة، قدمها الدكتور محمد عبد الله مدهش رئيس وفد الجمهورية اليمينية لإلقاء كلمة وفود الدول المشاركة في المناهزات نيابة عنهم.

بعدها جرى تكريم وتتويج الفائزين في المناهزات بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية وقام راشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري بالشارقة، ممثلاً عن صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم الفائزين يرافقه الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي، المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، والدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي.