تعاون بين «الإمارات للملكية الفكرية» ومركز تدريب الملكية الفكرية في مجلس التعاون

المصدر: دبي - وام

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وقع مركز تدريب الملكية الفكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مذكرة تفاهم مع «جمعية الإمارات للملكية الفكرية» في جناح المجلس في معرض «إكسبو 2020 دبي»، ‏بهدف تحقيق التعاون المثمر بين الطرفين في مجال تطوير خدمات الملكية الفكرية.

وقع المذكرة كل من اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي رئيس مجلس إدارة «جمعية الإمارات للملكية الفكرية»، والمهندس عبد الله بن صالح المزروع، مدير عام مكتب براءات الاختراع في الأمانة ‏العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور أعضاء مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، وموظفي الطرفين.

‏وتهدف المذكرة إلى تفعيل وتبادل الخبرات والممارسات المطبقة من قبل الطرفين في مجالات الملكية الفكرية، ونشر التوعية، وإبراز أهمية حماية الملكية الفكرية، والإسهام في تقديم الرعاية الممثلة في الخبرات الفنية والقانونية والإدارية، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال التطوير والتدريب العلمي والتقني.

كما تهدف إلى التعاون المتبادل والمشترك في تقديم البرامج التدريبية وورش العمل والدورات والمبادرات لنشر الوعي حول حقوق الملكية الفكرية، وتوفير المواد المتعلقة بالممارسات ذات العلاقة بالملكية الفكرية.

وتنص المذكرة على تقديم الاستشارات في مجال الملكية الفكرية، ووضع برامج متطورة لتحقيق أهداف المذكرة، والتسويق الإعلامي، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنودها.