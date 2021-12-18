لطيفة بنت محمد تنعى أليسون كولينز: فقدنا أحد أهم أعمدة القطاع الفني في دبي

المصدر: (دبي – البيان)

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نعت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أليسون كولينز أحد أهم أعمدة القطاع الفني في دبي.وقالت سموها في تغريدة عبر «تويتر»: «فقدنا أحد أهم أعمدة القطاع الفني في دبي، ومن أوائل المساهمين في تأسيس المجتمع الثقافي والفني المحلي من خلال المجلس غاليري منذ 40 عاماً». وأضافت سموها في أخرى: «برحيلها يفتقد المجتمع الثقافي والإبداعي قامة كبيرة، تركت إرثاً كبيراً لمحبي الثقافة والفن والإبداع. أتقدّم بأحرّ التعازي وخالص المواساة لعائلة وأصدقاء أليسون كولينز».