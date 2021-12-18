نبيلة مكرم تشيد ببيت الحكمة في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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وجهت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية، الشكر إلى قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، على الجهود التي يعكسها بيت الحكمة، والتي تعكس بدورها قيم مبادرة «اتكلم عربي»، التي تهتم بالهوية والثقافة العربية.

جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة بيت الحكمة بدعوة من الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وكانت في استقبالها نورة النومان، رئيسة المكتب التنفيذي للشيخة، وصالحة غابش رئيسة المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحفاظ على اللغة والثقافة في بيت الحكمة في الشارقة يعكس اهتمام القيادة الحكيمة بلغتنا وثقافتنا وكتبنا وتراثنا، وقالت: ما رأيته اليوم في بيت الحكمة كان مشهداً مشرفاً وراقياً جداً، ويواكب أحدث الأساليب الحديثة والإلكترونية في ما يتعلق بالتعليم والثقافة.

وحول مبادرة اتكلم عربي تحدثت موضحة: هي مبادرة تتكلم عن ترسيخ الهوية المصرية والاهتمام باللغة العربية وثقافتنا وقيمنا وتقاليدنا في ظل حروب تشهدها المنطقة العربية، وهي حروب تسعى لطمس الهوية، ولذلك كان لا بد من الاهتمام ودق جرس الإنذار لأهمية حفاظنا على لغتنا العربية وعلى ثقافتنا، هذه المبادرة عملنا عليها لنصل بها إلى الأجيال الثانية والثالثة في الخارج، وصممنا تطبيقاً على هواتف الأطفال بالتعاون مع دار نهضة مصر، وقمنا بتنظيم معسكرات للأطفال تحت اسم اتكلم عربي نشجع من خلالها الأطفال على التكلم بالعربية، من خلال أنشطة ترفيهية وألعاب.