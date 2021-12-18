حمد بن صراي نائباً لرئيس «أكاديمي» معهد الشارقة للتراث

المصدر: (الشارقة - البيان)

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عقد المجلس الأكاديمي لمعهد الشارقة للتراث، أخيراً، اجتماعه الثاني، برئاسة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، حيث ناقش حزمة من المبادرات والمقترحات والبرامج والقضايا التي تهم عوالم التراث، كما انتخب المجلس نائباً للرئيس.

ولفت الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، رئيس المجلس الأكاديمي، إلى أن الاجتماع ناقش أهمية وضرورة وجود سفراء للمعهد كممثلين للتراث الثقافي في مختلف المؤسسات الأكاديمية، والمجتمع بشكل عام، مشيراً إلى أنه تم اختيار نائب رئيس للمجلس بنظام الاقتراع والتصوير، وفاز في هذا المنصب الدكتور حمد بن صراي.

من جانبه، قال المستشار الدكتور عبد الله بن حمودة الكتبي، المدير الأكاديمي في معهد الشارقة للتراث إن الاجتماع ناقش بعض البرامج والدبلومات المهنية من بينها مثلاً، برنامج الإرشاد السياحي، وبرنامج التراث العمراني، وبرنامج دبلوم المتاحف الذي سيعتمد بشمل رسمي من قبل الهيئة الوطنية للدبلومات المهنية خلال الشهر المقبل، كما تمت مناقشة طرح برنامج الإعلام الثقافي، بالتعاون بين معهد الشارقة للتراث والجامعة القاسمية، وكذلك تمت مناقشة إعداد الطلبة وعمل قادة بيانات إلكترونية ويدوية للمنتسبين والباحثين في المجال التراثي، حيث وصل العدد إلى 5300 مستفيد، تمت أرشفتهم إلكترونياً.