سوق مدينة جميرا يدمج تجارب الفن والطعام

المصدر: دبي – البيان

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حدد سوق مدينة جميرا الموعد الرسمي لافتتاح «ستريت دايفرجنز»، أحدث وجهات الترفيه وتناول الطعام في دبي، أمس، وتعكس الوجهة الجديدة مفهوم التجارب الترفيهية الغامرة للمسارح غير التقليدية.

وترتكز فكرة تأسيس وجهة «ستريت دايفرجنز» على مبادئ التنوع والشمولية ودعم التجارب الترفيهية غير المألوفة، والتي تقام في الهواء الطلق ضمن مدرج في سوق مدينة جميرا، يستضيف باقة متميزة من التجارب، التي تتنوع بين العروض المسرحية المذهلة وأشهى المأكولات الآسيوية والمشروبات العالمية، بالإضافة إلى تشكيلة متميزة من نكهات الشيشة.



عروض



ويتولى نخبة من الفنانين المتخصصين بعروض الأداء والقادمين من ثلاث قارات مختلفة تقديم عروض «ستريت دايفرجنز» اليومية، والتي تشمل مجموعة متنوعة من عروض الرقص والغناء والعروض غير الموسيقية، التي تقام كل 30 دقيقة بين الساعة 5 مساء و12:30 بعد منتصف الليل. وتضم قائمة العروض الراقصة أساليب الرقص العصرية، والحديثة، ورقصات الشارع، ورقص البريك، والبانغرا، والسالسا، والرقص التجريدي؛ بينما تشمل العروض الموسيقية موسيقى الراب، وأغاني ثمانينيات القرن الماضي، والموسيقى الكلاسيكية، واللاتينية، وموسيقى البوب، والمجموعات الخاصة بمنسقي الأسطوانات الموسيقية.

ويقود عروض الأداء المتميزة كل من كايزار آيام وفيرو بولي من «ستريت دايفرجنز»، الوجهة المتخصصة بالترفيه وتنظيم الفعاليات ومقرها الإمارات، مع الالتزام بسياسة صارمة تتمثل بعدم تكرار جدول الفعاليات اليومي، وتشمل عروضاً موسيقية حية وأصيلة مستوحاة من أمسيات دبي، التي تتضمن دبي هوستلر، ودبي لا لا لا، وسي سي دبي وغيرها.



قائمة



وتتكامل باقة عروض الأداء المتميزة مع قائمة الطعام المتنوعة التي تقدمها «ستريت دايفرجنز»، حيث تشمل قائمة المقبلات أطباق الدجاج المقلية على الطريقة الكورية، والروبيان المغمور بصلصة دينامايت، والكالاماري المقرمش؛ بينما تضم قائمة الوجبات الرئيسية أطباق الدجاج المحلاة والحامضة، وأطباق كاري لاكسا بالدجاج والروبيان، ودجاج كاتسو، واللحم البقري المتبل بالفلفل الأسود، وتشمل قائمة الحلويات الأرز المحلى مع المانجو على الطريقة التايلندية وموس شوكولاته مع الميسو.

كما تتضمن وجبات العشاء باقة متنوعة من المشروبات المتميزة، التي تشمل مشروبات العنب الأبيض والأحمر والوردي، والمشروبات الغازية، والمشروبات الفوارة، إلى جانب مجموعة واسعة من الكوكتيلات والموكتيلات الكلاسيكية واللذيذة.

وتشكل الشيشة عنصراً أساسياً في عروض «ستريت دايفرجنز»، مع قائمة نكهات مختارة تتيح للضيوف فرصة قضاء أوقات فريدة أثناء التمتع بالإطلالات المذهلة على سوق مدينة جميرا وبرج العرب.