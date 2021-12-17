«إكسبو» يحتضن قمة «العربية»

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظم وزارة الثقافة والشباب مؤتمرين ثقافيين خلال الأسبوع المقبل بمركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي في الفترة من 19 ـ 20 ديسمبر.

حيث تنظم قمة اللغة العربية في دورتها الافتتاحية بالشراكة مع مركز أبوظبي للغة العربية تحت شعار «حوار المجتمعات وتواصل الحضارات» بحضور نخبة من الوزراء والمسؤولين والخبراء، وذلك يوم الأحد 19 ديسمبر الجاري في الساعة 9:30 صباحاً، في القاعة الجنوبية لمركز دبي للمعارض، إكسبو 2020 دبي.

كما تستضيف وزارة الثقافة والشباب مهرجان وجائزة البردة برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي تحت شعار «مساحات للعبور: عوالم للاكتشاف» في الفترة من 19 ـ 21 ديسمبر، ويشهد الحفل الإعلان عن أسماء الفائزين في النسخة السادسة عشرة من جائزة البُردة، والتي تكرم الإبداع والتميّز في جميع أشكال الفنون الإسلامية التقليدية. سيصاحب الحفل عروض أدائية، يوم الأحد 19 ديسمبر الجاري، في الساعة 6:00 مساءً

في القاعة الجنوبية لمركز دبي للمعارض، إكسبو 2020 دبي.