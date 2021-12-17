أغنيّة للإمَارَات

المصدر: شعر: خليل عيلبوني

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هِيَ ذِي الإمَارَاتُ المَجِيدَةُ فَاسْمَعُوا

صَوْتَ الحَضَارَةِ وَاشْهَدُوا مَا تَصْنَعُ

هِيَ دَوْلَـةُ الإنْسَــانِ تَبْنِـي مَـوْطِنــاً

غَيْــرَ المَكَــــارِمِ وَالنُّهَــى لاَ يَتْبَـــعُ

فِيهَـا المَحَـبَّــةُ وَالسَّـــلاَمُ عَـقِيـــدَةٌ

لِمُـوَاطِنِيهَـــا مِـنْ ضَمِيــــرٍ تَنْـبُـــعُ

حَتَّى غَــــدَتْ نِبْـــرَاسَ سِلْــمٍ دَائِــمٍ

لِلْعَـالَمِيـنَ كَشَمْسِ صُبْـحٍ تَسْـطَـــعُ

لاَ هَـمَّ عِـنْـدَ العَـامِلِيــنَ لِمَـجْــدِهَــا

إِلاَّ رِضَـا الرَّحْـمــنِ فَهُـوَ المَـرْجِـعُ

وَالهَــمُّ هَــــذَا لاَ حُــــدُودَ تَـحُــــدُّهُ

مَا غَابَ عَنْ بِيضِ الأَيَادِي مَوْضِعُ

فَـإِذَا بِأَرْضِ الهِـنْــدِ نَـاحَـتْ أَعْـيُـن

مُسِحَـتْ بِـأَيْــدِيهِــمْ وَجَفَّـتْ أَدْمُــعُ

هِيَ ذِي الإمَـاراتُ الّتِي نَـزْهُـو بِهَـا

فَلْتَسْمَعُــوا أَفْعَـالَهَــا وَاسْتَمْتِـعُــوا

وَضَعَ الأسَـاسَ العَبْقَـرِيَّ لِمَجْـدِهَـا

رَجُـلٌ هُـوَ البَـانِي الحَكِيـمُ المُبْــدِعُ

هَــذَا ابـنُ سُلْطـانَ المُمَجَّــدُ زايـــدٌ

أَفْـعَـــالُـــهُ لَمَّـا تَـــزَلْ تَتَـضَــــوَّعُ

وَبِهِ إمَــارَاتُ الوَفَــــاءِ تَــوَحَّـــدَتْ

وَمُوَاطِنُوهَـا فِي حِـمَــاهُ تَجَمَّعُــوا

قَـــادَ المَسِيـــرَةَ قَـــادِراً مُتَسَلِّحــاً

بِرِضَى العَـلِيِّ لِغَـيْـرِهِ لاَ يَخْـضَــعُ

وَبَنَـى لَنَـا وَطَـنـاً يَـعِــزُّ بِـأَهْـلِــــهِ

رَايَــاتُــهُ فِي كُـلِّ أَرْضٍ تُـــرْفَـــعُ

لَمَّا مَضَى عَنَّـا بَكَتْ عَيْنُ النَّـــدَى

وَالحُـبُّ لَـوَّحَ بِـالدُّمُـــوعِ يُـــوَدِّعُ

وَشَعَــرْتُ أنِّـي كَاليَتِيـــمِ بِفَقْــــدِهِ

وَبَــدَأْتُ كَــأْسَ مَـــرَارَةٍ أَتَجَـــرَّعُ

لَكِـنَّنِــــي لَمَّـا رَأَيْـتُ خَـلِيفَــــــــةً

لِتَحَمُّــلِ العِـبْءِ المُقَـدَّسِ يُسْــرِعُ

أَدْرَكْـتُ أنَّ أَبَـا خَـلِيفَـــةَ لَمْ يَمُــتْ

بِالصِّيـدِ مِـنْ أَوْلاَدِهِ هُــوَ يَــرْجِـعُ

وَرَأَيْتُ وَجْـهَ مُحَـمَّــدٍ بُـو خَــالِــدٍ

مُتَبَسِّمــــاً للْخَطْـبِ لاَ يَتَــزَعْــزَعُ

وَيَسِيـرُ فِي دَرْبِ البِنَــاءِ مُحَقِّقــاً

مَـا كَـانَ والِـــدُهُ يُجِـيــزُ وَيَمْنَـــعُ

أَدْرَكْـتُ أنِّـي فِي المَسِيـرَةِ لَمْ أَزَلْ

وَيَظَلُّ لِي فِي ذِي المَسِيرَةِ مَوْقِعُ

وَرَأَيْتُ فِعْـلَ مُحَـمَّــدٍ بُـو رَاشِــــدٍ

كَالبَـدْرِ فِي لَيْـلِ الشَّـدَائِـدِ يَطْـلُـعُ

وَجَـمِيعُ حُكَّـامِ الإمـاراتِ اعْـتَلَـوْا

قِمَمَ العَـطَــاءِ كَمَا هُـوَ المُتَـوَقَّـعُ

وَمَسِيرَةُ الإنْسَانِ فِي وَطَنِي مَضَتْ

لِحِـبَـالِ خُلْفِ أَوْ خِـلاَفٍ تَقْـطَــعُ

حَتّى الفَضَـاءُ إلَى مَجَـاهِلِـهِ ارْتَقَى

فِكْــرٌ لأَبْــوَابِ الكَـوَاكِـبِ يَقْــرَعُ

وَبَـدَائِـلُ النَّفْـطِ الكَـثِيــرَةُ عِـنْــدَنَـا

جَعَـلَتْ مَصَــادِرَ دَخْـلِنَـا تَتَـنَـوَّعُ

وَمُحَمَّـــدٌ بُـو خَــالِـــدٍ بِشَجَـاعَـــةٍ

جَعَـلَ السَّــلاَمَ حَـقِيقَـةً لاَ تَخْـدَعُ

هِيَ ذِي الإمَارَاتُ افْهَمُوا وَتَفَهَّمُوا

يَا مَـنْ لِمَوْقِفِهِـمْ تُشِيـرُ الإِصْبَـعُ

تَبْقَى إلَى دَهْــرِ الدُّهُــورِ مُقِيمَــةً

فِي كُـلِّ قَـلْــبٍ لِلْمَحَـبَّــةِ يَخْشَــعُ

اللهُ حَـامِيهَــا ونَـاصِـــرُ شَعْـبِهَــا

وَتُحِيطُهَـا كالقَلْبِ فِينَـا الأَضْلُــعُ