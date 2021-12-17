«جميرا للغولف» تطلق «إمبرنت: فن للأماكن العامة»

المصدر: (دبي - البيان)

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افتتحت عقارات جميرا للغولف وجاليري فيريتي للفن المعاصر، معرض «إمبرنت: فنٌ للأماكن العامة»، في قاعة الاحتفالات في نادي «كلوب هاوس» ضمن عقارات جميرا للغولف وذلك تحت رعاية كريمة من الدكتور سعيد مبارك خرباش المري، المدير التنفيذي لقطاع الفُنون والآداب بهيئة الثّقافة والفُنون في دبي.

ويشهد المعرض تنصيب اثنين من الأعمال الفنية العملاقة في عقارات جميرا للغولف في الهواء الطلق، حيث يجسّدان بياناً صريحاً يدعم جهود التوعية بظاهرة الاحتباس الحراري وذوبان الأنهار الجليدية القطبية.

وتشهد هذه الفعالية في عقارات جميرا للغولف، عرض اثنين من الأعمال الفنية المميزة الضخمة للفنان العالمي هيليدون جيجا يحملان اسم «آيسبيرج» و«إيرث» ضمن مجمع عقارات جميرا للغولف، ليتبنى بذلك رسالة الاستدامة التي يحملها معرض «إمبرنت». وتنسجم هذه الفعالية مع القيم الأساسية التي يتبناها معرض «إكسبو 2020 دبي» – تحقيق التواصل بين العقول وصنع المستقبل عبر الاستدامة والتنقل والفرص.

حضر حفل الافتتاح خليل عبد الواحد، مدير إدارة الفنون التشكيلية لدى هيئة الثّقافة والفُنون في دبي، ودينا ستوري، مدير عمليات الاستدامة في معرض «إكسبو 2020 دبي»، ومارا فيريتّي، مؤسسة جاليري فيريتّي للفن المعاصر، وكريستوفر وينتزل مدير عقارات جميرا للغولف، وإسماعيل شريف المدير الإداري للعمليات لنادي عقارات جميرا للغولف، وسارة باندولفيني القنصل الفخري الإيطالي، وجمع من المهتمين بالثقافة والفنون في الإمارات.

ويعود تاريخ العرض الأول لعمل هيليدون جيجا «آيسبيرج» إلى عام 2015، حيث ظهر في وسط بحيرة البندقية بمناسبة بينالي البندقية السادس والخمسين، ليأسر هذا العمل التركيبي العائم الذي ينتصب بارتفاع 4 أمتار أنظار الجماهير ويستقطب موجات كبيرة من الاهتمام من قبل المخصصين في القطاع ووسائل الإعلام على حد سواء أثناء طوافه عبر القناة الكبرى وأرجاء بحيرة البندقية. وقدّم هذا العمل الفني المذهل ذو المظهر العاكس رسالةً قويةً بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري وتأثيرها المحتمل على مكان مثل مدينة البندقية العائمة في المستقبل.

«آيسبيرج» في الخليج

عند رؤية هذا العمل، يمكننا بسهولة تخيّل هذه الكتلة المعدنية العائمة كجبل جليدي انفصل عن الغطاء الجليدي وبقي عائماً دونما وجهة حتى بلغ مياه الخليج. وربما تكون هذه الصورة البصرية صادمة إلى حد بعيد ورائعة للغاية من الناحية الجمالية، إلا أنها في ذات الوقت تمثل بكل وضوح تحذيراً بيئياً يبعث على القلق.

والخليج العربي من المناطق المعرضةً للتأثيرات المحتملة التي تتسبب بها ظاهرة تغيّر المناخ في العالم، والتي تؤدي إلى ارتفاع حرارة الطقس وانخفاض معدلات هطول الأمطار وارتفاع مستويات سطح البحر. وتدرك دولة الإمارات حجم المسؤولية العالمية التي تلتزم بها، وقد حرصت على دمج التدابير المصممة للتصدي لظاهرة تغيّر المناخ في السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية. ويدعم هذا العمل التركيبي المذهل مسيرة الدولة وكفاحها المستمر في إطار التصدي لهذه الظاهرة الكارثية من أجل عافية الأجيال القادمة.

«إيرث» في عقارات جميرا

وبالتوازي مع الرسالة البيئية الصريحة، يثير العمل الفني التركيبي «إيرث» أفكاراً متعددة حول ظاهرة تغيّر المناخ، وهي مشكلة عالمية ستطال تأثيراتها المحتملة جميع البشر عبر مختلف قارات العالم السبع. ويعتبر هذا العمل الفني المميز بمثابة نظير يكمّل الرسالة التي أراد الفنان إيصالها من خلال عمل «آيسبيرج» وتذكيرنا على الدوام بالضرر المستمر الذي نلحقه بالكوكب.