حي دبي للتصميم يكشف أجندة فعاليات موسم الشتاء

المصدر: (دبي – البيان)

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كشف حي دبي للتصميم (d3)، مجمع الأعمال الرائد للشركات والمواهب في مختلف مجالات التصميم، عن فعاليات موسم الشتاء الحافل بالأنشطة الترفيهية وورش العمل الفنية والعروض الحية الذي انطلق أمس ويستمر حتى نهاية يناير 2022.

وسيحظى زوار حي دبي للتصميم بفرصة التعرف على المواهب والابتكارات التي يقدمها رواد الأعمال والموهوبون في حي دبي للتصميم حيث يقدم المشاركون مجموعة مميزة من الأعمال والمنتجات الفنية ترافقها أنغام الموسيقى الحية، في حين تقدم المطاعم في الحي تجارب فريدة وعروضاً حصرية.

طرق جديدة

وفي هذا السياق، قالت خديجة البستكي، المدير التنفيذي لحي دبي للتصميم: «يسعدنا أن نكشف عن أجندة حي دبي للتصميم لموسم الشتاء، ونتطلع إلى الترحيب بالزوار الباحثين عن فرصة للاستمتاع بإبداعات وأعمال شركاتنا الرائدة في أجواء شتوية ساحرة وأن نقدم لزوارنا موسماً حافلاً بالفعاليات المفعمة بالحيوية والإلهام».

وأضافت: «نسعى بشكل مستمر لإيجاد طرق جديدة لتمكين مجتمعنا الإبداعي وتعزيز بيئة الأعمال بحيث نتيح للموهوبين فرصاً هامة للظهور ومشاركة إبداعاتهم الملهمة أمام الجمهور بما يضمن استمرار نجاح مسيرة مجتمعنا الإبداعي وتعزيز مكانتنا ملتقى للشركات والمواهب في مختلف مجالات التصميم والفنون والصناعات الإبداعية».

وتتضمن أجندة فعاليات موسم الشتاء «دي ماركت» النسخة الشتوية - أول سوق احتفالي لحي دبي للتصميم، الذي يرحب بجميع أفراد الأسرة حتى 18 ديسمبر ويعدهم بمجموعة من المفاجآت وعروض البيع بالتجزئة والمواد الغذائية، إضافة إلى عروض ترفيهية حية، وفرصة للصغار للقاء سانتا كلوز في «منزل سانتا».

فيما تشمل الفعاليات كذلك «عودة سحر الموسيقى»، العرض الموسيقي الشهير، الذي يُمتِع الحضور بمجموعة رائعة من العروض الفنية يقدمها نجوم الغناء الناشئون، والموسيقيون المعروفون.

كما ستشهد المنطقة تجوال الاستعراضيين، الذين يؤدون عروض المؤدين الجوالين كل خميس في ديسمبر، وكل جمعة في يناير في كتلة البناء الرئيسة في حي دبي للتصميم. أما ورش العمل- «انشر الإبداع»، حيث يقدم الحرفيون المشاركون في الموسم ورش عمل تفاعلية مستوحاة من مجتمع حي دبي للتصميم، لإتاحة الفرصة أمام الموهوبين لإطلاق طاقاتهم الإبداعية.