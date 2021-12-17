الإمارات وكولومبيا تتعاونان في مجال الصناعات الإبداعية

المصدر: دبي – البيان

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وقعت وزارة الثقافة والشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم مع وزارة الثقافة في جمهورية كولومبيا، وذلك على هامش المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي، تهدف إلى توطيد وتعزيز علاقات التعاون والتفاهم المتبادل بين الدولتين في مجالات الثقافة والفنون والصناعات الإبداعية.

وقع مذكرة التفاهم معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب وأنجليكا مايولو وزيرة الثقافة بجمهورية كولومبيا.

تهدف المذكرة إلى تطوير مشاريع التعاون في المجال الثقافي، وتبادل المعلومات والخبرات وتقديم المساعدة التقنية؛ إضافة لإقامة علاقات تعاون بين المؤسسات الفنية والثقافية في الدولتين وتشجيع التبادل الثقافي والمظاهر الفنية وتوسيع المشاركة في الأنشطة والمهرجانات والفعاليات الثقافية؛ وتعزيز تبادل المعلومات، بمشاركة الفنانين والخبراء والباحثين في مجال الثقافة.

ونصت الاتفاقية على تشجيع التعاون في مجالات المسرح والفنون الأدائية والموسيقى والأدب والرقص والتصوير السينمائي والسمعي البصري والفنون البصرية؛ وأي مجال آخر من مجالات التعاون يتفق عليه الطرفان، وذلك إدراكاً منهما لدور الصناعات الإبداعية في تسريع وتيرة النهضة المستقبلية.

وأكدت معالي نورة الكعبي أهمية ترسيخ التقارب الثقافي بين مختلف الشعوب وتعزيز الحوار الحضاري والصناعات الإبداعية ومنحها الأولوية في التنمية الاقتصادية، وذلك نظراً لدورها الكبير في تحسين جودة حياة الشعوب، وبالتالي تعزيز مساهماتهم في خلق عالم يرسخ قيم التعايش والتفاهم والتسامح، بما يدفع بالعلاقات الإنسانية إلى آفاق أرحب.

وأشارت معاليها إلى أهمية توطيد أواصر العلاقات الثقافية والإبداعية بين البلدين، بما يخدم جهود التعاون المشترك وخلق فرص للتعاون الثنائي في كل ما يتعلق بالمجالات الثقافية والإبداعية وتنمية العمل في المنظمات الدولية.

مشيرة إلى مبادرة الاقتصاد البرتقالي، التي تعد إحدى أهم المبادرات التي تعمل بها الحكومة الكولومبية، وتدعم الصناعات الثقافية والإبداعية، وتعزز مخرجاتها في قطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار وغيرها، مؤكدة أنها تجربة ثرية ومن المهم الاستفادة منها خاصة عقب إطلاق استراتيجية الوطنية للاقتصاد الإبداعي في دولة الإمارات، والتي تتزامن مع عيد الاتحاد الخمسين للدولة.

كما لفت طرفي التوقيع على ضرورة التعاون في مجال تبادل الصناعات والمنتجات الإبداعية؛ والمناطق الإبداعية؛ إضافة للتعاون في نماذج تمويل الصناعات الإبداعية، وأفضل الممارسات في حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلف للصناعات الإبداعية؛ وأي مجال آخر من مجالات التعاون يقرره الطرفان.

كما يسعيان إلى ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، واستضافة الأحداث الثقافية المتبادلة، وتسهيل فرص المشاركة العامة في الفعاليات الثقافية، والتعاون في استدامة الثقافة والصناعات الإبداعية، التي تأثرت بسبب جائحة كوفيد 19، وذلك للوصول إلى التقارب الثقافي بين البلدين الصديقين.