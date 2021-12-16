«ناشيونال جيوغرافيك العربية» تطلق معرضها الأول للتصوير الفوتوغرافي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت مجلة «ناشيونال جيوغرافيك العربية» معرضها الأول للتصوير الفوتوغرافي، من تقدمة «أوديمار بيغه»، علامة الساعات الفاخرة. ويتضمن المعرض صوراً حائزة على جوائز لمصورين فوتوغرافيين بارزين في المنطقة في عرضٍ يبدأ، اليوم، ويستمر حتى 21 الشهر الجاري، في منارة السعديات، الوجهة الثقافية الشهيرة في أبوظبي.

ويوفر المعرض، الذي تنظمه أبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في الإمارات، تجربة مذهلة تلقي الضوء على أعمال مصورين محليين وإقليميين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أغنوا مجلة «ناشيونال جيوغرافيك العربية» بخبراتهم على مدى أكثر من عشر سنوات.

وافتتحت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، المعرض الإبداعي في منارة السعديات المكان الأمثل لهذه الفعالية؛ الوجهة الثقافية الأيقونية التي تستضيف بعضاً من أشهر المعارض والمنشآت الفنية في أبوظبي. وتضم الفعالية، فضلاً عن معرض التصوير الفوتوغرافي الحصري، العديد من الأنشطة التفاعلية وورش العمل والندوات اليومية للزوار وعشاق التصوير هواة ومحترفين، بإشراف مجموعة من خبراء هذا المجال.

وتضمنت ليلة الافتتاح الخاصة بكبار الشخصيات، أمس، تكريم الفائزين في مسابقة مجلة «ناشيونال جيوغرافيك العربية» للتصوير الفوتوغرافي للمواهب الشابة «الأصفر بعيوني»، والذين أعلنت أسماؤهم مؤخراً، حيث تصدر المركز الأول سالم صباح الوهيبي من عمان ومحمد شراب من فلسطين في المركز الثاني، بينما جاء عبد العزيز النيادي من الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث. كما ستعرض أعمالهم جنباً إلى جنب مع أعمال مصورين محترفين خلال أيام المعرض الخمسة.

وفتحت أبوظبي للإعلام مؤخراً باب المشاركة أمام المصورين الفوتوغرافيين الصاعدين في المنطقة؛ بما يعزز من التزامها برعاية المواهب الشابة وتزويدهم بمنصة لعرض مهاراتهم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت السعد المنهالي، رئيسة تحرير مجلة «ناشيونال جيوغرافيك العربية» في أبوظبي للإعلام: «يأتي تنظيم معرض «ناشيونال جيوغرافيك العربية» للتصوير الفوتوغرافي للاحتفال بالذكرى الحادية عشرة لتأسيس المجلة، والتي رسخت مكانتها خلال السنوات الماضية بصفتها واحدة من أكثر المجلات شعبية بين القرّاء العرب في المنطقة. ويكتسب هذا المعرض أهميةً كبرى لجميع هواة التصوير الفوتوغرافي، ونحرص على توفير مساحة مخصصة للمصورين الشباب لعرض أعمالهم إلى جانب أعمال أبرز المواهب في المنطقة، بهدف تعزيز التزامنا بدعم جيل المستقبل من المصورين الشباب الذين سيواصلون بعدساتهم التوثيق لمسار تطور العالم الطبيعي من حولنا».

وقال شريف شمندي، المدير المسؤول في شركة «أوديمار بيغه»: «لطالما وجدت «أوديمار بيغه» مصدر إلهام في التواصل بين الثقافات، وطورت شراكات متعددة التخصصات ساهمت في التصميمات المبتكرة والإنجازات الميكانيكية الدقيقة. لقد وفّرت هذه الشراكات لشركة «أوديمار بيغه» طرقًا ثقافية وفنية مميزة لاستكشاف مهارتها وإيصال رؤيتها الأساسية في مجالات الأزياء والأعمال التجارية والفن والموسيقى وغيرها».

وقالت فاطمة اليوسف، رئيس البرامج في منارة السعديات: «فخورون باستضافة أول معرض لمجلة «ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي» الخاص بالتصوير الفوتوغرافي، بما يتماشى مع رؤية منارة السعديات التي تُعد المنصة المثالية ونقطة التقاء لمبدعي الإمارة وبخاصة الذين يهتمون بالتصوير الفوتوغرافي، كونها مركزاً مجتمعياً يدعم جميع أشكال التعبير الإبداعي. وكلنا ثقة أنّ الصور ستسهم في تثقيف زوارنا لإيماننا في قدرة المواهب الناشئة، ويسعدنا استضافة الفائز بمسابقة «ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي» عن فئة المصور الشاب هذا العام. ونتطلع لرؤية أعمالهم الفوتوغرافية الإبداعية التي ستحظى بإعجاب وتقدير مصورينا الشباب الكبار».