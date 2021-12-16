بيكاسو آرتيستس ستوديو يفتتح فرعه الثاني

المصدر: دبي - البيان

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أطلق ستوديو بيكاسو آرتيستس موقعه الثاني في مركز ميركاتو للتسوق الأسبوع الماضي لمواصلة رحلته الطموحة لمساعدة الناس على إبراز إبداعاتهم من خلال إرشادهم لإنشاء لوحات فنية تجريدية انسيابية جميلة.

«بيكاسو آرتيستس» استوديو فنون مناسب لجميع الأعمار من الأطفال إلى البالغين. ويوفر النشاط المثالي للأصدقاء والمتعة العائلية، للقاء جميل، أو فعاليات فريدة للشركات أو لحفلة عيد ميلاد مثيرة، حيث خيارات الأنشطة في بيكاسو آرتيستس لا نهاية لها، مليئة بالأصالة والابتكار.

ويقدم بيكاسو آرتيستس تجارب فنية ممتعة بمساعدة فنانين محترفين للجميع، حيث بإمكان الزوار الاختيار من بين أكثر من عشرين تقنية مناسبة للمبتدئين أو المتقدمين لعمل تحفة فنية يمكن عرضها بكل فخر. إلى جانب ورشات فن سكب الألوان يومياً، برامج رسم و فنون للأطفال أسبوعياً، ورشات فنون للكبار أسبوعياً، احتفالات أعياد ميلاد بطريقة فنية وبرامج للتنمية وكذلك ورشات عمل فردية.