لوحة للفنان المغربي داز تحتفي بإنجازات الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الفنان المغربي داز ( DAZ)، الأربعاء، في أبوظبي، عن إنجاز لوحة فنية، بعنوان، «إيفري ثينك إز بوسيبل» (Every Think is Possible)، احتفاء بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديراً لإنجازات الإمارات في الـ 50 عاماً الماضية.

وسيعمل الفنان المغربي على طلاء اللوحة، التي يصل حجمها إلى 100x120 سنتيمتر، مباشرة من فضاء مهبط طائرات هيليكوبتر الخاص بفندق سانت ريجيست أبوظبي في نيشن تاورز، أعلى مهبط في الشرق الأوسط، وواحد من بين أعلى مهابط الطائرات العمودية في العالم.

ومن خلال هذا العمل الفني القائم على مجموعة متنوعة من التقنيات المختلطة، والمستوحى من جون ميشيل باسكيات، سيُصبح المغربي داز (DAZ)، أول فنان يُنجز لوحة فنية مباشرة من ارتفاع 225 متراً.

وفي هذا الإطار، علَّق داز (DAZ) على العمل الفني قائلاً: «هذا الإنجاز، هو رسالة إلى كُل النساء والرجال، أن كُل فكرة ممكن تحقيقها، ويجب أن نُعطي أنفسنا الوسائل اللازمة لفعل ذلك بأفضل طريقة ممكنة... لا يجب أن نكبح أفكارنا، بل يجب أن نمنحها فرصة لتتحقّق».

وبعد العديد من الفعاليات في مهبط مروحيات فندق سانت ريجيس أبوظبي بنيشن تاورز، احتفالاً بعيد الاتحاد الـ 50 لدولة الإمارات العربية المتحدة، علقت ماريا تسيومو مدير التسويق والاتصالات لدى سانت ريجيس: «لقد كان شرفاً لنا، التعاون مع DAZ، وشغفه بالحياة، وعقله المبدع، لتحقيق هدف كبير آخر معاً. نحن بالتأكيد نؤيد رسالته، ونقول بكل فخر، إننا هنا لدعم كل فكرة».