80 فيلماً ضمن مهرجان «وايت» الدولي في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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اختتمت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان «وايت أوريكس» الدولي للأفلام القصيرة، الذي أقيم بمبادرة من كلية الإعلام والاتصال في أكاديمية مانيبال للتعليم العالي في دبي، بالتعاون مع مدينة دبي الأكاديمية العالمية، ومجمع دبي للمعرفة، حيث سلط المهرجان الضوء على مجموعة من ألمع المواهب.

وخلال كلمته الافتتاحية ركّز محمد عبد الله، المدير العام لمدينة دبي الأكاديمية العالمية، ومجمع دبي للمعرفة على أهمية إيجاد المنصات الداعمة للفنون، وتسليط الضوء على المواهب والكفاءات الفنية والتقنية في دول المنطقة.

وحملت نسخة المهرجان لهذا العام عنوان «الصوت في السينما» وتضمن جدول أعمال المهرجان الذي استمر لمدة ثلاثة أيام تقديم 80 عملاً سينمائياً من أصل 5100 مشاركة تلقاها المهرجان من 118 دولة.