«مخيم مكتبة الشتوي»..ورش وبرامج متنوعة

ت + ت - الحجم الطبيعي

تُطلق «مكتبة» التابعة لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي «مخيم مكتبة الشتوي» لعام 2021 خلال الفترة الممتدة من بعد غدٍ، 18 الجاري، وحتى 25 منه.

يتضمن المخيم باقة واسعة من الأنشطة والورش الترفيهية والتعليمية للأطفال من عمر 7 وحتى 12 سنة، والتي ستقام في جميع أفرع «مكتبة» المنتشرة في إمارة أبوظبي. وتركز على مواضيع هادفة تساهم بتنمية شخصية الطفل ومهاراته في مجالات عدة مثل القراءة والكتابة والخط والفنون والأعمال اليدوية وغيرها.

وتم تخصيص عدد من الورش للحديث عن القراءة والقصص وأهميتها بالنسبة للشعوب. ويضم المخيم كذلك عدداً من الورش التي ستركز على الجانب الإبداعي والفني لدى الأطفال. (أبوظبي - البيان)