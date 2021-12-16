موسم الأعياد في دبي فنون تعانق الفرح وتروي جماليات الشعوب

المصدر: دبي - البيان

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تقدم دبي لضيوفها الكثير من التجارب المميزة التي تمكّنهم من قضاء أوقات ممتعة، لاسيما أنها تتمتّع بالعديد من المقوّمات السياحية التي تلبّي مختلف الأذواق والفئات العمرية.

وتشهد دبي خلال شهر ديسمبر إقامة مجموعة مشوقة من الفعاليات والعروض والأنشطة خلال موسم الأعياد. وتواصل دبي ريادة مشهد تعافي قطاع السياحة العالمي، باعتبارها واحدة من أكثر الوجهات الآمنة حول العالم، حيث تقوم بتنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة خلال موسم الأعياد واعتدال الطقس.

ونظراً لما تتمتع به من أمان، ومقومات سياحية فريدة، وبنية تحتية متطورة، تسعى دبي لتعزيز مكانتها لتصبح المدينة المفضلة للحياة والعمل والزيارة، وهي تستعد حالياً لاستقبال ضيوفها من داخل الدولة وخارجها للاستمتاع بالفعاليات المتنوعة خلال موسم الأعياد.

حيث يمكن قضاء أوقات ممتعة بحضور إحدى الفعاليات الترفيهية، أو قضاء أمسية رائعة برفقة العائلة أو الأصدقاء لتناول وجبة طعام شهية في أحد المطاعم المميزة، كما يمكن مشاهدة عروض الألعاب النارية بمناسبة الاحتفالات برأس السنة الجديدة، أو حضور إحدى الحفلات الموسيقية.

عروض

وتقدم مجموعة من الفنانين الموهوبين القصة الشهيرة «سنو وايت والأقزام السبعة» على خشبة مسرح «ذا ثياتر» في «مول الإمارات» يوم 15 ديسمبر في أمسية مفعمة بالأغاني والرقصات المحببة لدى الأطفال والأجواء التفاعلية المرحة.

وتستقبل سفينة «كوين إليزابيث 2» في 16 ديسمبر عرض مسرحية «علاء الدين» في أمسية مليئة بأجواء المغامرة والمرح المناسب لجميع أفراد العائلة، مع هذا العمل المسرحي الإيمائي الرائع الذي يروي حكاية «علاء الدين» الكلاسيكية، بأسلوبٍ مسرحي مليءٍ بالضحك والموسيقى والأزياء الملونة. كما ستمتلئ أرجاء سفينة «كوين إليزابيث 2» في 17 ديسمبر بأغاني عيد الميلاد.

وستحيي دبي أوبرا في 21 ديسمبر حفل «ذا ساوند اوف كريسماس»، الذي يضم جميع أغاني عيد الميلاد المفضلة. كما ستشهد خشبة مسرح دبي أوبرا في 23 وحتى 25 ديسمبر العرض المسرحي «ذا نات كراكر» الشهيرة بمشاركة فنانين وراقصين موهوبين من «دار الباليه الروسية»، و«الأوبرا الروسية».

ويضم العمل مجموعة من أكثر المقطوعات الموسيقية شهرةً لتشايكوفسكي، بما فيها موسيقى «فالس أوف ذا فلاورز»، و«شوغر بلوم فيري»، والتي تؤديها أوركسترا حيّة. ويعود مهرجان دبي للتسوق بدورته الـ 27 حتى 30 يناير 2022.

حيث يوفر مجموعة من العروض والتخفيضات لأبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى إقامة العروض الترفيهية الحية، والسحوبات الكبرى، وتجارب الطعام المتنوعة، والأنشطة العائلية التي تُقام في جميع أنحاء المدينة.

أسواق

وسيتحول منتجع باب الشمس الصحراوي خلال الفترة من 10 وحتى 21 ديسمبر إلى سوق «ديزرت ويندرلاند»، كما سيقدم أيضاً حتى 24 ديسمبر شاي بعد الظهر في «يا هلا»، يليه وجبات خاصة عشية عيد الميلاد، ويوم عيد الميلاد، و«بوكسينغ داي». فيما افتتحت ونتر جاردن دبي أبوابها أمام الزوار اعتباراً من 1 ديسمبر ضمن أجواء شتوية لندنية استعدادًا لاستقبال رأس السنة وأعياد الميلاد.

وتستضيف تستضيف مدينة جميرا خلال الفترة حتى 30 ديسمبر سوق موسم الأعياد لقضاء أجمل الأوقات مع الأصدقاء والعائلة ضمن أجواء مميّزة وتفاصيل ديكور وزينة رائعة. وتقدم آي إم جي عالم من المغامرات، الوجهة الترفيهية الرائدة في دبي، مجموعة من العروض الشتوية، فيما يخصص مخيّم «سونارا»، الذي يقع في قلب الصحراء، تجربة فريدة خلال موسم الأعياد.

ويستعد فندق برج العرب، الذي يعد من أرقى الفنادق في العالم، إلى استقبال العام الجديد بمجموعة من عروض الألعاب النارية، ويدعو مطعم «تراس» ضيوفه إلى خوض تجربة غامرة بالمأكولات العالمية يعدها أفضل الطهاة في المدينة.

في حين يستعد برج خليفة مرة أخرى إلى إبهار العالم بعروضه النارية والضوئية الرائعة وتشكّل جميع المطاعم المطلة على برج خليفة في بوليفارد الشيخ محمد بن راشد ووسط مدينة دبي، وجهة مثالية لمشاهدة هذه العروض مع الاستمتاع بأجواء ممتعة وأطباق متنوعة.

ومن جهته يقدم دبي فستيفال سيتي مول عرض «تخيّل» المائي، الذي يجمع بين تقنيات الليزر والضوء والصوت، إلى جانب عروض الألعاب النارية التي سيتم تخصيصها احتفالاً بالعام الجديد.