القرية العالمية تستضيف سعد لمجرّد الثلاثاء المقبل

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، بالتعاون مع روتانا، الشركة العاملة في مجال الإعلام الترفيهيّ والإنتاج والتوزيع الموسيقيّ في الشرق الأوسط والخليج العربي، وإذاعة الخليجية 100.9، دانة الأثير، عن استضافتها النجم العربي الشاب سعد لمجرّد لإحياء حفل استثنائي على المسرح الرئيسي يوم الثلاثاء 21 ديسمبر ابتداءً من الساعة 9 مساءً.

تعتبر القرية العالمية وجهة مميزة للعائلات للاستمتاع بأروع الحفلات التي تستضيفها في كل موسم لنجوم العالم وسط أجواء تمزج بين الحماس والطرب في قلب الروائع. وسيحيي سعد لمجرّد حفلته ضمن سلسلة حفلات الموسم 26 مع باقة من أجمل أغانيه التي تنال إعجاب الملايين في الوطن العربي مثل «عدّى الكلام» و«انتِ حياتي» و«غزالي» و«بدك إيه» وغيرها.

وكانت القرية العالمية قد أعلنت عن تطوير البنية التحتية للمنطقة الأمامية للمسرح الرئيسي هذا الموسم لتمكّن الضيوف من الاستمتاع بأوقات من العمر أثناء مشاهدة العروض الرائعة، وحضور الحفلات الغنائية لمطربيهم المفضلين أثناء الجلوس وبكل راحة.