ليالي الشعر النبطي تتألق في ثاني أمسيات برنامج شاعر المليون

المصدر: أبوظبي - البيان

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تألقت مساء الثلاثاء، من أبوظبي «الحلم»، ليالي الشعر النبطي، في ثاني أمسيات برنامج شاعر المليون، في نسخته الاستثنائية «الموسم العاشر»، التي بثت مجرياتها مباشرة على الهواء، عبر قناتي بينونة والإمارات، في مسرح شاطئ الراحة، الذي يحتضن الشعر ونجومه وعشاقه، والإبداع بكل تفاصيله.

حضر الأمسية، عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة، وسعيد بن كراز المهيري المستشار في اللجنة، مدير برنامج المنكوس، وأعضاء اللجنة الاستشارية لبرنامج شاعر المليون، تركي المريخي، وبدر الصفوق، والشاعر محمد بن مشيط المري عضو لجنة تحكيم برنامج المنكوس، إلى جانب عدد من ممثلي وسائل الإعلام والصحافة، وعشاق الشعر النبطي.

ورحب مقدما البرنامج، الإعلامي حسين العامري والإعلامية ندى الشيباني، بأعضاء لجنة تحكيم البرنامج، المكونة من سلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر، حمد السعيد، الدكتور غسان الحسن.

ومع انطلاقة الأمسية الثانية، بُثّت مقتطفات من كواليس ومحطات الأمسية السابقة، تلاها الإعلان عن نتائج تصويت الجمهور، من خلال موقع وتطبيق شاعر المليون، للشعراء الأربعة المتبقين من الأمسية الثانية، والتي أسفرت عن تأهل خالد بدر الديحاني من الكويت، بنتيجة 69 %، فيما لم يحالف الحظ ثلاثة شعراء، والذين جاءت نتائجهم كالتالي: عبد الله علي النعيمي من الإمارات 62 %، أحمد محمد العوفي من سلطنة عمان 50 %، مجد عصام الخمايسة من الأردن 42 %.

ستة شعراء من 4 دول عربية

شهدت الأمسية الثانية من برنامج شاعر المليون، مشاركة ستة شعراء من 4 دول عربية، وهم (ضيف الله فواز السميري وعبد الله الزّحّام الحارثي، وياسر الكلثم الصيعري من السعودية، وعدي الدهمشي العنزي من سوريا، وفهد البدري من العراق، ومبارك الرزحان من الكويت).

إنجازات الإمارات

بمناسبة انطلاقة «خمسين المستقبل» لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي نحتفل فيها بخمسين عام من العطاء والنجاح والإبداع، يشارك النجوم في كل أمسية من أمسيات المرحلة الأولى، في تقديم «سلسلة تقارير» عن إنجازات دولة الإمارات في خمسين عاماً.

لجنة التحكيم تؤهل «مبارك الرزحان وفهد البدري»

نجوم الأمسية قدموا قصائد رائعة، أشبعت ذائقة الجماهير في كل مكان، ولجنة التحكيم قررت تأهيل الشاعرين (مبارك الرزحان من الكويت بـ 48 درجة من 50، وفهد البدري من العراق بـ 47 درجة)، وتبقى أربعة شعراء في انتظار تصويت الجمهور على مدار أسبوع، وهم (عبد الله الزّحّام الحارثي من السعودية 46 درجة، وياسر الكلثم الصيعري من السعودية 46 درجة، وضيف الله فواز السميري من السعودية 44 درجة، وعدي الدهمشي العنزي من سوريا 41 درجة)، إذ سينظم واحد منهم إلى زملائه في المحطة القادمة، عن طريق التصويت عبر التطبيق الخاص ببرنامج شاعر المليون، أو موقعه الإلكتروني.