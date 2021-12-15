دبي وجهة شركات الإنتاج العالمية

المصدر: دبي ـ البيان

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تحولت دبي إلى وجهة عالمية لشركات الإنتاج في العالم، خاصة وأنها تضم معالم معمارية بارزة وبعضاً من أعلى ناطحات السحاب في العالم، وغيرها من المزايا المؤثرة في عالم الإنتاج السينمائي. ومن هذا المنطلق، شهدت دبي، مؤخراً، حفلاً أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور الشيخ ماجد راشد عبد الله المعلا وضيوف من الهند هم سوهان روي والدكتور بو عبدالله والمسؤولون الحكوميون وأصحاب الأعمال المؤثرين، إطلاق مجموعة «هكستر الشرق الأوسط»، ذراعها الإبداعية «هكستر للإنتاج» في دبي.

وشكلت دار الإنتاج من قبل العديد من الأسماء الكبيرة في صناعة السينما الهندية، وكان أبرز الأعضاء هو سريناث راجيندران، مخرج فيلم «كوراب» أحد الأفلام الأكثر شهرة في العالم. وتتبع الشركة نهجاً يحمل أهدافاً تركز على مستقبل الناس وأحلامهم، وكان الحدث مجرد «بداية رحلة جديدة»، مع المزيد من الأفكار الإبداعية في المستقبل.

وتأمل الشركة إنشاء اسم وعلامة تجارية تستقطب الأشخاص وتنمية مواهبهم من خلال تجميع الأفضل في هذا المجال. وتم الإعلان خلال الحدث حصول الشركة الأم على جائزة جرين جلوب لالتزامها بالحد من بصمتها البيئية، ومن ثم أصبحت الآن شركة «هكستر للإنتاج» صديقة للبيئة بدءاً باستخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الفردي وحتى الأكواب والأدوات المستخدمة في الطعام.